Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго

Напомним, в минувший понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии новый руководитель региона Радий Хабиров выступил с жесткой критикой работы министерства здравоохранения республики и, в частности, его главы – Анвара Бакирова, который в тот же день подал в отставку.