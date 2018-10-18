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Posted 18 октября 2018, 08:49

Published 18 октября 2018, 08:49

Modified 17 октября 2022, 19:42

Updated 17 октября 2022, 19:42

Радий Хабиров сообщил, что взялся за медицину всерьез и надолго

18 октября 2018, 08:49
Врио главы Башкирии дал понять, что намерен довести начатый анализ состояния отрасли до логического конца.

Сегодня, 17 октября, на своей странице в Фейбуке врио главы Башкирии Радий Хабиров разместил сообщение с небольшим комментарием по поводу ситуации в здравоохранении республики.

- Сегодня продолжим заниматься здравоохранением, но уже без камер. Сенсаций не ждите, это рутинная работа с экспертами. Мы последовательно и спокойно будем решать довольно сложный комплекс сложившихся проблем, - написал Радий Хабиров.

Напомним, в минувший понедельник на оперативном совещании в правительстве Башкирии новый руководитель региона Радий Хабиров выступил с жесткой критикой работы министерства здравоохранения республики и, в частности, его главы – Анвара Бакирова, который в тот же день подал в отставку.

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#Общество#Новости#Отставки и назначения
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