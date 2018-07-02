Про уродов и людей: как живут в соцприюте для трудных подростков в Уфе

Мы зашли в один из кабинетов. В большом кругу, рука об руку сидели дети, и каждый по очереди извинялся перед другими за все, что сделал. Когда подошло время говорить Андрею, он сильно засмущался, но все-таки выдавил из себя пару слов. Считается, что высокому и крупноватому парню около тринадцати лет. Он здесь уже полгода, и сколько пробудет еще, пока неизвестно – все зависит от судов. Суды Андрею нужны, чтобы сделать документы. Его мама из другой страны, хотя и родила мальчика в России, но не смогла сделать свидетельство о рождении. По этой причине Андрей никогда не ходил в детский садик, ни разу не посещал школу, и практически все время сидел дома, проводя время за чтением книг и компьютерными играми. Сейчас он осваивает школьную программу с самого начала, в настоящий момент остановился на третьем классе, и очень этого стесняется. Судьба оставила след на поведении парня – ему сложно пойти на контакт, поэтому с начала поддерживать разговор было непросто. Но постепенно он к нам привык и рассказал свою историю.