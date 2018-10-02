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Posted 2 октября 2018, 04:29

Published 2 октября 2018, 04:29

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В Уфе пять улиц перекроют из-за капитального ремонта

2 октября 2018, 04:29
Об этом сообщили в мэрии города.

Движение транспорта будет ограничено на половине проезжей части улицы Уфимское шоссе, по улицам Караидельской, Тамбовской, Чернышевского будет полное поквартальное перекрытие.

Перекрытие улиц связано с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и только при благоприятных погодных условиях. На всех ремонтных участках уставлены ограждения, информационные щиты, знаки, сигнальные фонари.

В мэрии Уфы в связи с работами принесли извинения автомобилистам и посоветовали им заранее выбирать альтернативные пути маршрута.

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