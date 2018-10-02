В Уфе пять улиц перекроют из-за капитального ремонта

Перекрытие улиц связано с выполнением работ по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» и только при благоприятных погодных условиях. На всех ремонтных участках уставлены ограждения, информационные щиты, знаки, сигнальные фонари.