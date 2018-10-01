«Салават Юлаев» сразится сегодня с «ЦСКА»: эксперты рассказали, чья возьмет

ЦСКА подходит к матчу в Уфе с 5-матчевой победной серией, одержав 12-ю победу в дерби над «Спартаком» в последней игре (2:1). Героем встречи стал нападающий Михаил Григоренко, оформивший дубль и закрепившийся с 10 (4+6) очками в качестве лучшего бомбардира команды. Хочется отметить силу нынешнего ЦСКА, в отличие от того же "Салавата", в отсутствии ударных звений. Угроза чужим воротам может исходить от любого игрока и сочетания пятерок. А еще подопечные Игоря Никитина на зависть всем командам КХЛ действуют в обороне (лишь 15 пропущенных шайб в 11-ти играх), что помогает армейцам удерживаться во главе дивизиона Тарасова и отставать от лидирующего на «Западе» «Йокерита» всего на два очка (16 баллов).