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В Башкирии из горящего дома эвакуировали 60 человек, 15 из них - дети

26 сентября 2018, 10:31
ЧП произошло в городе Октябрьский.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по ул. Пугачева поступило ночью, 26 сентября в 01.50, рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Со стихией боролись 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Как выяснилось, очаг возгорания находился на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома. Одна комната была полностью уничтожена огнем. По лестничным маршам эвакуировали 60 человек, 15 из которых дети. С пятого и четвертого этажей спасено 15 человек, из них 3 человека по автолестнице. Двое пострадавших мужчин с ожогами переданы бригаде скорой медицинской помощи, позднее доставлены в больницу. Пожар локализован в 02 часа 25 минут, в 02 часа 47 минут - потушен полностью.

В настоящее время устанавливается причина случившегося. На месте работают дознаватели.

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