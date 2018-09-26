mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября 2018, 12:18

Published 26 сентября 2018, 12:18

Modified 25 декабря, 05:38

Updated 25 декабря, 05:38

В Башкирии двое женщин-риелторов обворовали клиента на 8 млн рублей

26 сентября 2018, 12:18
Районный суд вынес приговор по уголовному делу.

Двое женщин-риелторов решили заработать на пристрастии к алкоголю 56-летнего мужчины. У него в собственности были квартиры и деньги на банковских счетах от умершей матери, их и злоумышленницы решили похитить.

Риелторы взяли паспорт потерпевшего и организовали фиктивную регистрацию его брака с третьей соучастницей, при этом в период совершения сделок мужчина скончался.

-После этого мнимая супруга, вступив в наследство, продала 3 квартиры в г. Уфе, а также сняла со счета в банке и присвоила около 1 млн. рублей, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Причиненный преступлениями ущерб составил около 8 млн. рублей.

Женщины получили наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

#Виктория Куприянова#Происшествия#Новости#Прокуратура Башкортостана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика