В Башкирии двое женщин-риелторов обворовали клиента на 8 млн рублей

-После этого мнимая супруга, вступив в наследство, продала 3 квартиры в г. Уфе, а также сняла со счета в банке и присвоила около 1 млн. рублей, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Причиненный преступлениями ущерб составил около 8 млн. рублей.