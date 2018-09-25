В Башкирии предлагают установить для резидентов ТОСЭР пониженную налоговую ставку

Министр финансов республики Рида Субханкулова в ходе заседания президиума правительства Башкирии рассказала, что законопроект предлагает установить с 1 января 2019 года для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) пониженное налоговое ставки по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооблажения по объекту налогооблажения "Доходы" 2% вместо 6%, по объекту налогооблажения "Доходы" уменьшены на величину расходов 5% вместо действующих 15%.