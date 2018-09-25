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В Башкирии предлагают установить для резидентов ТОСЭР пониженную налоговую ставку

25 сентября 2018, 16:45
Минфин РБ считает, что подобная мера поможет территориям опережающего социально-экономического развития создать благоприятные условия для привлечения инвестиций.

Министр финансов республики Рида Субханкулова в ходе заседания президиума правительства Башкирии рассказала, что законопроект предлагает установить с 1 января 2019 года для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) пониженное налоговое ставки по налогу, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооблажения по объекту налогооблажения "Доходы" 2% вместо 6%, по объекту налогооблажения "Доходы" уменьшены на величину расходов 5% вместо действующих 15%.

- Предполагаем, что предложенная мера будет способствовать созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций на указанные цели на эти территории, - отметила Рида Субханкулова.

По словам министра, реализация положения закона приведет к выпадающим дохода бюджета, которые учтены в бюджете на 2019-2021 годы. Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу и подготовлен к внесению в Государственное собрание – Курултай Республики Башкортостан.

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