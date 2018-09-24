mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в парке Якутова появятся новые скамейки на миллион рублей

24 сентября 2018, 09:42
Новая уличная мебель будет закуплена в количестве 35 штук.

Теперь у гуляющих в парке Якутова уфимцев и гостей столицы появится еще больше возможностей присесть, если устали, и сидя наслаждаться красотами вокруг: в ближайшее время в центральном столичном парке появится 35 новых скамеек.

МУП Инвестиционно-строительный комитет, выступавший заказчиком, готов был заплатить почти полтора миллиона рублей за уличную мебель, но два предпринимателя предложили это сделать почти в полтора раза дешевле. Причем, разница между их предложениями едва заметная, почти 7 тысяч рублей. В итоге, 35 скамеек заказчику обойдутся в 1,52 миллиона рублей. К слову, деньги не бюджетные – собственные средства заказчика.

Источники: сайт госзакупок и информационная система «СПАРК-Интерфакс».

Материалы по теме
Власти Уфы отказались от закупки импортной коммунальной техникиВ Башкирии ОНФ добился отмены закупки дорогого авто для главы района
#Новости#Конкурс#Марат Гареев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48