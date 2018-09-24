В Уфе в парке Якутова появятся новые скамейки на миллион рублей

МУП Инвестиционно-строительный комитет, выступавший заказчиком, готов был заплатить почти полтора миллиона рублей за уличную мебель, но два предпринимателя предложили это сделать почти в полтора раза дешевле. Причем, разница между их предложениями едва заметная, почти 7 тысяч рублей. В итоге, 35 скамеек заказчику обойдутся в 1,52 миллиона рублей. К слову, деньги не бюджетные – собственные средства заказчика.