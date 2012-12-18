Власти Уфы отказались от закупки импортной коммунальной техники

Первая партия из 17 машин придет в столицу Башкирии к лету, маленькие механизированные чистильщики обойдутся городу около 17 млн рублей. Пока аппараты берутся «на пробу» - по одному мини-трактору на каждую коммунальную службу - Горзеленхоз, управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений, Южное кладбище, ЗАО «Цветы Башкортостана», спецавтохозяйство, а также в дорожные службы всех семи районов.