Власти Уфы отказались от закупки импортной коммунальной техники

Первая партия из 17 машин придет в столицу Башкирии к лету, маленькие механизированные чистильщики обойдутся городу около 17 млн рублей. Пока аппараты берутся «на пробу» - по одному мини-трактору на каждую коммунальную службу - Горзеленхоз, управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений, Южное кладбище, ЗАО «Цветы Башкортостана», спецавтохозяйство, а также в дорожные службы всех семи районов.
Интересно, что коммунальщики не стали заказывать импортные агрегаты, выбор пал на одну из моделей фронтального погрузчика «Курганмашзавод», правда, с немецким дизельным двигателем. К комплектации прилагается весь набор для круглогодичной работы на улицах города: ковш, отвал, щетка для подметания и фрезерно-роторный снегоочиститель.
Дмитрий КОЛПАКОВ.