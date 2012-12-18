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Власти Уфы отказались от закупки импортной коммунальной техники

19 декабря 2012, 01:32
Коммунальные службы Уфы получат для работы мини-тракторы, с помощью которых проще чистить тротуары и остановочные «карманы», поскольку обычные агрегаты «сворачивают» кустарники и заборы.

Первая партия из 17 машин придет в столицу Башкирии к лету, маленькие механизированные чистильщики обойдутся городу около 17 млн рублей. Пока аппараты берутся «на пробу» - по одному мини-трактору на каждую коммунальную службу - Горзеленхоз, управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений, Южное кладбище, ЗАО «Цветы Башкортостана», спецавтохозяйство, а также в дорожные службы всех семи районов.

Интересно, что коммунальщики не стали заказывать импортные агрегаты, выбор пал на одну из моделей фронтального погрузчика «Курганмашзавод», правда, с немецким дизельным двигателем. К комплектации прилагается весь набор для круглогодичной работы на улицах города: ковш, отвал, щетка для подметания и фрезерно-роторный снегоочиститель.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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