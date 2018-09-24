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Уфимец пытался зарезать возлюбленную из ревности

24 сентября 2018, 13:52
К счастью, трагических последствий удалось избежать.

Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство своей сожительницы. Утром 22 сентября в их квартире разгорелась ссора на почве ревности, после чего обвиняемый нанес 25-летней сожительнице несколько ударов ножом в область живота.

- Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи трагические последствия не наступили, - отметили в пресс-службе Следкома республики. - Потерпевшая работает в службе судебных приставов, но преступление не связано с ее служебной деятельностью.

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