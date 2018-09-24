Уфимец финишировал первым на международном марафоне во Владивостоке

Стали известны итоги международного марафона во Владивостоке, участие в котором приняли порядка 3,5 тысяч человек. Лучшим в забеге оказался уфимец из села Чесноковка Уфимского района: Сергей Петров пробежал классическую марафонскую дистанцию 42,2 км за 2 часа 24 минуты 24 секунды.