Уфимский международный марафон: 3600 бегунов, 40 тысяч километров и 5 тонн воды

«Давай, ты сможешь», «Кто, если не ты», «Ты – гепард среди котиков» - 3600 участников Уфимского международного марафона поддерживали сотни зрителей по всему периметру беговой трассы. В этом году дистанций было четыре: 3 км пробежали 1400 человек, 10 км – 1200 человек, полумарафон 21,1 км – 700 человек и 300 человек осилили самую сложную дистанцию 42,2 км.
Интересные факты: общий километраж марафона оказался равен протяженности земного экватора - 40 тысяч километров, а количество выпитой спортсменами воды составило 5 тонн – вот такой масштаб.
Как рассказали организаторы события, 2 сентября в Уфе собрались участники из 16 стран мира. Это Россия, Ангола, Армения, Ирак, Германия, Италия, Казахстан, КНР, Колумбия, Конго, США, Украина, ЮАР, 30 регионов РФ и 205 городов.
Победителями стали: на дистанции 42,2 км - Алексей Ширшов (02:24:29) из Оренбурга и Антонина Юшина (02:46:41) из поселка Увельский Челябинской области. Полумарафон первым пробежал Сергей Петров, потратив 01:05:12), среди женщин отличилась уфимка Юлия Васильева (01:19:20). Лучшие в забеге на 10 км: Константин Бурашников (32:55) из города Чайковский и уфимка Ульяна Шарикова (38:59).
Мероприятие поддержал и Рустэм Хамитов: в рамках благотворительной акции #Бегупомогу он пробежал 3 км. Собранные средства отправили Ярославу и Михаилу Некрасовым, которые борются с задержкой психоречевого развития.
- Нас, организаторов, очень радует, что город и его жители полюбили бег! Мы постоянно развиваемся: в 2015 году, в первый год проведения мероприятия, участников было 1616. В этом году мы рассчитывали на 3500 участников, но по завершению регистрации были удивлены: более 3600 человек! Причем, регистрация была закрыта за неделю до старта. Планируется, что в 2019 году юбилейный, пятый марафон соберет в столице 5 000 поклонников этого вида спорта, - поделился планами организатор марафона Владислав Литвинчук.
Завершился марафон турниром «Самый сильный человек Республики Башкортостан 2018», в котором приняли участие 12 атлетов. Провел соревнование мастера спорта по пауэрлифтингу и армреслингу Эльбрус Нигматуллин.