Уфимский международный марафон: 3600 бегунов, 40 тысяч километров и 5 тонн воды

- Нас, организаторов, очень радует, что город и его жители полюбили бег! Мы постоянно развиваемся: в 2015 году, в первый год проведения мероприятия, участников было 1616. В этом году мы рассчитывали на 3500 участников, но по завершению регистрации были удивлены: более 3600 человек! Причем, регистрация была закрыта за неделю до старта. Планируется, что в 2019 году юбилейный, пятый марафон соберет в столице 5 000 поклонников этого вида спорта, - поделился планами организатор марафона Владислав Литвинчук.