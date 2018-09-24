Эксперты: Даниил Квят вернется в «Формулу-1»

Пока же он является пилотом по развитию в итальянской «Феррари». О возвращении Квята в «Торо Россо» официально пока не объявлено. Однако об этом уже всерьез говорят в мире «Формулы-1». 24-летний уфимец в «Формуле-1» провел четыре сезона, но так пока о себе всерьез не заявил. И вот, грядет второе возвращение в команду, где Даниил Квят начинал свою карьеру в королевских гонках.