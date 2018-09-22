Константин Толкачев: На выборах главы Башкирии участки оснастят видеокамерами

Сегодня в Уфе проходит второй этап конференции Башкортостанского регионального отделения партии "Единая Россия". Выступая с докладом об итогах выборов депутатов Госсобрания Башкирии, Константин Толкачев сказал и о предстоящих в 2019 году выборах главы Башкирии и депутатов сельских поселений.