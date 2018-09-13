Константин Толкачев объяснил, как пройдет первое заседание нового парламента Башкирии

Напомним, что центризбирком республики должен разослать всем избранным депутатам извещения, и у них будет срок – до 17 сентября, - чтобы принять решение, согласны ли они продолжать свою деятельность в качестве депутата парламента или откажутся от своего мандата. В «Единой России», например, 22 сентября состоится партконференция, на которой и определятся с партийным списком депутатов.