Константин Толкачев объяснил, как пройдет первое заседание нового парламента Башкирии

В соответствии с Конституцией республики на первое пленарное заседание новому составу парламента предстоит собраться на 30-й день после избрания, то есть 9 октября, но глава региона может созвать заседание и раньше, сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии. Константин Толкачев рассказал и о других деталях.
– Первым этапом формирования парламента нового созыва станет подведение итогов выборов и окончательное формирование списков внутри партий, - сказал Константин Толкачев. - На следующем этапе в ближайшие дни будут проведены встречи с лидерами политических партий и сформированы парламентские фракции. Впоследствии фракции проведут свои заседания, на которых внесут предложения по кандидатурам на руководящие должности в Государственном Собрании.
Напомним, что центризбирком республики должен разослать всем избранным депутатам извещения, и у них будет срок – до 17 сентября, - чтобы принять решение, согласны ли они продолжать свою деятельность в качестве депутата парламента или откажутся от своего мандата. В «Единой России», например, 22 сентября состоится партконференция, на которой и определятся с партийным списком депутатов.
Изменения могут произойти и в связи с тем, что кто-то из первой тройки партийного списка откажется от депутатского мандата. Так обычно происходит с первым лицом списка, глава региона возглавляет список только для поддержки авторитета партии, а не с целью продолжить работу в парламенте.
Как отметил Константин Толкачев, впервые в полном составе все 110 депутатов башкирского парламента нового созыва соберутся на совещание, в ходе которого будет сформирован оргкомитет по подготовке первого пленарного заседания. В состав оргкомитета войдут 11 человек, в том числе один председатель. В оргкомитете будут представлены все прошедшие в парламент политические партии пропорционально полученному числу депутатских мандатов.
– Оргкомитет проведет свои заседания с интервалом в несколько дней. Он соберет и проанализирует заявления депутатов и фракций об участии в комитетах и комиссиях, внесет предложения по структуре руководящих должностей в Государственном Собрании, количеству постоянных комитетов, их названиям, предметам ведения и персональному составу, – рассказал Константин Толкачев. – Члены оргкомитета также сформируют повестку дня первого заседания и утвердят порядок его проведения.
Константин Толкачев отметил, что, как показывает практика предыдущих созывов, первое пленарное заседание Государственного Собрания обычно проводится в соответствии с Указом главы республики до истечения 30-дневного срока.
– Открывает и проводит первое заседание до избрания Председателя старейший по возрасту депутат, – сказал Константин Толкачев. – В ходе первого заседания избираются председатель парламента и его заместители. Кандидатуры на должность Председателя предлагает оргкомитет по проведению первого заседания, кандидатуры на должности заместителей вносит избранный председатель Государственного Собрания по предложению фракций. Представители всех фракций должны занять те или иные руководящие должности – вице-спикеров, председателей постоянных комитетов и их заместителей.
На первом заседании также будут сформированы постоянные комитеты парламента.
Первые заседания постоянных комитетов пройдут в перерыве первого пленарного заседания – их членам предстоит избрать своих председателей и их заместителей. Кандидатуры на эти должности вносятся председателем Государственного Собрания на основе предложений фракций и депутатских групп. На первом пленарном заседании депутаты также утвердят проект примерной программы законопроектной работы Государственного Собрания на осеннюю сессию.