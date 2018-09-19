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В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за долга по зарплате в 60000 рублей

19 сентября 2018, 14:15
У организации были на счету деньги для погашения задолженности, однако руководство предпочло оставить сотрудника без зарплаты.

По факту невыплаты заработной платы работнику ООО «Транспортная компания «Транс-Авто» возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

С апреля по октябрь прошлого года предприятие задолжало одному из сотрудников более 60 тысяч рублей, однако руководство мер к погашению долга не предпринимало, хотя деньги у них на это были.

Сейчас устанавливаются лица из числа руководства организации, которые причастны к совершению преступления. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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