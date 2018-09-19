В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за долга по зарплате в 60000 рублей

По факту невыплаты заработной платы работнику ООО «Транспортная компания «Транс-Авто» возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
С апреля по октябрь прошлого года предприятие задолжало одному из сотрудников более 60 тысяч рублей, однако руководство мер к погашению долга не предпринимало, хотя деньги у них на это были.
Сейчас устанавливаются лица из числа руководства организации, которые причастны к совершению преступления. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.