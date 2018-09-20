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В Уфе увеличили количество вагонов в электричках до Айгира и Инзера

20 сентября 2018, 17:03
К электричкам по маршрутам Инзер-Айгир- Инзер 22 сентября и 23 сентября по маршрутам Инзер-Белорецк и Белорецк-Инзер присоединят дополнительные вагоны, сообщает Башинформ» со ссылкой на Башкортостанскую пригородную пассажирскую компанию.

Компания обещала решить проблему переполненных электричек самых популярных туристических маршрутов. Ранее туристы, которые ездили по этим направлениям были вынуждены ехать в количестве 300 человек до Уфы от Айгира в одном вагоне.

Посмотреть расписание пригородных поездов можно вот здесь.

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