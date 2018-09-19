В Уфе сотрудники предприятия получили более трех миллионов рублей долга по зарплате

Когда оказалось, что этой суммы оказалось недостаточно для покрытия долга в полном объеме, судебный пристав наложил арест на промышленное оборудование организации-должника. Реализация имущества позволила погасить оставшуюся задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 1 миллиона 343 тысяч 543 рубля.