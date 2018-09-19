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В Уфе сотрудники предприятия получили более трех миллионов рублей долга по зарплате

19 сентября 2018, 14:47
Судебные приставы Калининского районного отдела Уфы помогли пополнить семейный бюджет работников «ГПА-Башнефтестройналадка», взыскивая долги предприятия по зарплате, сообщили в пресс-службе судебных приставов Башкирии.

На исполнении находилось 148 исполнительных производств, возбужденных в отношении «ГПА-Башнефтестройналадка» о взыскании заработной платы в пользу сотрудников предприятия, долг перед которыми составлял 3 миллиона 212 тысячи 938 рублей.

Судебный пристав сделал необходимые запросы, наложил арест на счета предприятия в банке и вручил требование. Только после этих действий работники предприятия постепенно начали получать положенные им деньги.

Когда оказалось, что этой суммы оказалось недостаточно для покрытия долга в полном объеме, судебный пристав наложил арест на промышленное оборудование организации-должника. Реализация имущества позволила погасить оставшуюся задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 1 миллиона 343 тысяч 543 рубля.

В результате все 134 сотрудника получили свою зарплату в полном объеме.

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