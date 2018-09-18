В Башкирии судебный пристав взыскал с предприятия более 2,5 миллионов рублей

На основании решений суда судебный пристав-исполнитель Нефтекамского межрайонного отдела возбудил 183 исполнительных производства о взыскании с предприятия долгов по заработной плате на общую сумму 2 млн 358 тыс 113 рублей и наложил арест на расчетные счета предприятия.