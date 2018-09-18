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В Башкирии судебный пристав взыскал с предприятия более 2,5 миллионов рублей

18 сентября 2018, 13:05
Из-за недобросовестной работы Амзинского лесокомбината было возбуждено почти две сотни исполнительных производств.

В Нефтекамске судебный пристав окончил 183 исполнительных производства о взыскании заработной платы на сумму порядка 2 миллиона 360 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе приставов республики.

Руководство градообразующего предприятия ОАО «Амзинский лесокомбинат» не выплачивало своим работникам заработную плату в течение долгого времени. Сотрудники безуспешно требовали погасить долг и были вынуждены обратиться в суд.

На основании решений суда судебный пристав-исполнитель Нефтекамского межрайонного отдела возбудил 183 исполнительных производства о взыскании с предприятия долгов по заработной плате на общую сумму 2 млн 358 тыс 113 рублей и наложил арест на расчетные счета предприятия.

Как только денежные средства поступили на арестованный счет, исполнитель перечислил их работникам предприятия. Это позволило взыскать всю сумму долга и окончить исполнительные производства фактическим исполнением.

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