Глава Башкирии обещал хорошую погоду на Фольклориаде в 2020 году

Рустэм Хамитов заявил, что мероприятие будет проведено на самом высшем уровне и обещал, что в дни проведения фестиваля все будет сделано для того, чтобы праздник был и у гостей и у жителей столицы. - Я заверяю вас, что мы проведем Фольклориаду на высшем уровне. Уверены, что летом 2020 года погода будет замечательной. Готовятся клубы, дворцы культуры, мы ждем этого события по-настоящему. Мы действительно очень серьезно готовимся к мероприятию.