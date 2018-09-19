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Глава Башкирии обещал хорошую погоду на Фольклориаде в 2020 году

19 сентября 2018, 17:34
Рустэм Хамитов заявил, что мероприятие будет проведено на самом высшем уровне.

В эти дни в башкирский столице проходит 48-ый Всемирный конгресс Генеральной ассамблеи международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционных искусств. Конгрессы проходят ежегодно в разных странах мира и обязательно в стране, где запланировано вскоре проведение следующей Всемирной Фольклориады. В 2020 году она пройдет в Уфе.

Рустэм Хамитов заявил, что мероприятие будет проведено на самом высшем уровне и обещал, что в дни проведения фестиваля все будет сделано для того, чтобы праздник был и у гостей и у жителей столицы. - Я заверяю вас, что мы проведем Фольклориаду на высшем уровне. Уверены, что летом 2020 года погода будет замечательной. Готовятся клубы, дворцы культуры, мы ждем этого события по-настоящему. Мы действительно очень серьезно готовимся к мероприятию.

В работе Всемирного конгресса принимают участие представители 52 стран.

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#Новости#Уфа#Надежда Валитова#Политика
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