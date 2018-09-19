Башкирия вошла в число регионов, на которых держится экономика страны

Минэкономразвития России опубликовало список регионов, на которых, по мнению специалистов, держится экономика страны. Это те субъекты федерации (данные актуальны до 2024 года), которые создают более половины объема валового продукта - 52,1%. Башкирия оказалась в их числе.
Также в рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, ХМАО, ЯНАО, Краснодарский и Красноярский края.
- Минэкономразвития в своем прогнозе не дает разбивку по всем регионам, но выделяет рекордсменов по росту и падению, - уточняет РБК.