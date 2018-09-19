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Башкирия вошла в число регионов, на которых держится экономика страны

19 сентября 2018, 12:27
Также в числе лидеров - Москва, Санкт-Петербург и ХМАО.

Минэкономразвития России опубликовало список регионов, на которых, по мнению специалистов, держится экономика страны. Это те субъекты федерации (данные актуальны до 2024 года), которые создают более половины объема валового продукта - 52,1%. Башкирия оказалась в их числе.

Также в рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, ХМАО, ЯНАО, Краснодарский и Красноярский края.

- Минэкономразвития в своем прогнозе не дает разбивку по всем регионам, но выделяет рекордсменов по росту и падению, - уточняет РБК.

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