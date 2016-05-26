Рустэм Сулейманов о Симфоночи: Растрачивать внимание огромной аудитории на никчемную прикладную музыку - невежественно

28 мая, в субботу пройдет «Этноночь», то есть ночь этнической музыки. Сегодня, благодаря стараниям и поиску европейских продюсеров и агентов академической музыки это направление музыки выходит на мировую сцену (наряду с известными оркестрами, театрами, и звездами музыкальной индустрии), утирая нос великим творениям композиторов прошлого: опере и балету. В рамках «Этноночи» состоится конкурс «Урал моно», международный конкурс-фестиваль тюркской молодежи, которая дает новые имена вокалистов и исполнителей на традиционных инструментах. Непонятно только, как проводится этот конкурс, ежели все турецкое у нас давно отменено, по известным причинам. На open-air «Этноночь» приглашены различные знаменитые и не очень команды из стран СНГ.