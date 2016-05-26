Рустэм Сулейманов о Симфоночи: Растрачивать внимание огромной аудитории на никчемную прикладную музыку - невежественно

- Программы этих дней весьма насыщены и помимо самих концертов open-air организаторы обещают всевозможное множество культурных мероприятий. Запутаться в многослойной череде событий нетрудно, оттого и разберем все дни Фестиваля «Сердце Евразии», дабы и почувствовать дух сопричастности.
Вчера этот огромный фестивальный монстр, этот мегапроект, начался с открытия выставки «Башкирский национальный костюм» в стенах Национального музея Республики Башкортостан, на открытии выступила министр культуры РБ Амина Шафикова.
Ну а вечером состоялся первый из open-air вечеров: «Симфоническая ночь». Ее представляли коллективы Уфимского государственного института искусств: Молодежный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Сводный хор студентов УГИИ, различные камерные и эстрадные коллективы: «Премьер-квартет» и «Балалайка бэнд», а также Сводный детский хор музыкальных школ.
Концерт не носил названия «Рожденные в Башкортостане», как это имело место в предыдущие годы (open-air в Уфе проводится в четвертый раз), но сохранилась тенденция привлечения к концерту молодых дарований, которые начинали свой путь становления в Уфе.
Приехали доморощенные музыканты Александр Маломожнов (скрипка), ныне он работает в госоркестре им. Е.Светланова, приехал его друг Рустем Хамидуллин (виолончель), прилетел из Казахстана наш бас Артур Каипкулов, из Иркустка приехал Руслан Валеев (кларнет). Также были приглашены два китайских артиста – скрипач Чжань Кайлинь и певец Лу Яо. Остальные солисты были из Уфы: Гульназ Абдуллина сыграла на арфе, Аяз Нухов музицировал на виолончели, спели сопрано из театра оперы и балета Любовь Буторина и Гульнара Валеева. Пела и плясала Алена Завьялова.
Программа концерта была, видимо, сокращена, ибо все закончилось рано; на фейерверке явно сэкономили. Приятной неожиданностью стало выступление Тимофея Владимирова, вундеркинда-пианиста из среднего специального музыкального колледжа, отрадно наблюдать за становлением этого талантливого музыканта.
Программа симфонического концерта не представляла собою общность каких либо высокохудожественных изысков и просветительского гуманизма, а являла собой прагматичное чередование музыкальных сочинений, которые студенты выучили в предыдущие годы и в недавнее время; так было решено с номерами из цикла «Месса мира» Карла Дженкинса, так было и с различными «Венгерскими танцами» Й.Брамса и «Славянскими танцами» А.Дворжака. Все эти сочинения неоднократно исполнялись студентами ВУЗа на различных концертах. Молодежному оркестру, на мой взгляд, необходимо пересмотреть репертуарную политику и выучить, наконец, новые симфонические сочинения.
При анализе составления программы узнаю руку дирижера Тагира Камалова (был в Уфе такой), который страсть как любил такие шумные пьески как то: музыка к кинофильмам «Дети капитана Гранта» и «Приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука». Растрачивать внимание такой огромной аудитории на никчемные сочинения музыки прикладного характера, по-моему убеждению, невежественно. Уфимский государственный институт искусств в частности и люди искусства в целом, несут ответственность за формирование художественного и музыкального воспитания республики. Почему бы не сыграть зрителям чудесные уфимские пьесы Рауфа Муртазина, Айрата Каримова, Нура Даутова, Роберта Газизова или других?
Позже уже вспомнил я, что Линар Давлетбаев, который дирижировал «Симфоночью», является недоученным учеником Тагира Тяузяховича. Практически весь вечер исполнялась музыка из советских кинофильмов, оно и понятно – пьесы узнаваемы, популярны и общедоступны.
На подобных мероприятиях самым сложным является техническое оснащение звукового оборудования и обеспечение зрителей качественной звуковой дорожкой. Согласитесь, смешно когда два певца поют в одни микрофон из-за непрофессиональной работы звукорежиссеров, саундчек (выстраивание звука на аппаратуре) был всего один - это большой риск: запускать такие механизмы со столь слабой подготовкой.
Теперь о последующих днях. Итак, сейчас идет круглый стол работников киноискусства: режиссеры и сценаристы, критики и кинооператоры собрались обсуждать насущные вопросы синематографа. Вечером сегодня состоится «Ночь кино». Начнется показ с детского сеанса- мультфильмы, заслужившие различные премии на кинофестивалях. Затем будут представлено игровое кино режиссеров Айнура Аскарова, Романа Пожигаева, Айсуака Юмагулова и Зухры Буракаевой, снятое на киностудии «Башкортостан».
Завтра, 27 мая пройдет «Ufa-KuraiFest», которое со своей группой организует звезда курая -Роберт Юлдашев. Также в вечере будут участвовать другие башкирские кураисты, но далеко не все, а лишь угодные устроителям Фестиваля, избранные персоны. Аутентичное исполнение на башкирском национальном инструменте будет сопровождаться современными стилями и направлениями. Любопытно, какие музыкальные сюрпризы приготовит группа «Курайсы»?
Также 27 мая пройдет новый флешмоб «Я в башкирском костюме». Идея проста: необходимо выложить на спецресурсе фотографию в башкирской национальной одежде и затем принять участие в шествии по улице Заки Валиди от Башкирского театра драмы до памятника Салавату Юлаеву. Начало мероприятия в 15 часов. Все завершится ярким дефиле башкирских костюмов и награждением участников.
28 мая, в субботу пройдет «Этноночь», то есть ночь этнической музыки. Сегодня, благодаря стараниям и поиску европейских продюсеров и агентов академической музыки это направление музыки выходит на мировую сцену (наряду с известными оркестрами, театрами, и звездами музыкальной индустрии), утирая нос великим творениям композиторов прошлого: опере и балету. В рамках «Этноночи» состоится конкурс «Урал моно», международный конкурс-фестиваль тюркской молодежи, которая дает новые имена вокалистов и исполнителей на традиционных инструментах. Непонятно только, как проводится этот конкурс, ежели все турецкое у нас давно отменено, по известным причинам. На open-air «Этноночь» приглашены различные знаменитые и не очень команды из стран СНГ.
Завершится фестиваль 29 мая в воскресенье грандиозным Гала-концертом, где будут вновь представлены лучшие номера предыдущих дней. Полагаю, что какая-то конкурсная комиссия отберет наиболее удачные выступления, которые закроют фестивальные дни в Уфе.