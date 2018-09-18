В Уфе назначен новый директор спецавтохозяйства

Глава города Ирек Ялалов отметил, что «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» с 1 января 2019 года будет заниматься организацией сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в 14 муниципальных районах и Уфе.