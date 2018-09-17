В Башкирии бывший глава сельсовета «подарил» дамам 30 соток земли

В 2005-2007 годах глава Зубовского сельсовета незаконно вынес постановление о предоставлении своей супруге и знакомой 30 соток земли в селе Зубово. Обе женщины вскоре оформили в свою собственность участки стоимостью более двух миллионов рублей. Один их них успели застроить до вмешательства прокуратуры.