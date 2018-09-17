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В Башкирии бывший глава сельсовета «подарил» дамам 30 соток земли

17 сентября 2018, 11:24
Прокуратура республики потребовала возмещения ущерба от незаконных действий в 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2005-2007 годах глава Зубовского сельсовета незаконно вынес постановление о предоставлении своей супруге и знакомой 30 соток земли в селе Зубово. Обе женщины вскоре оформили в свою собственность участки стоимостью более двух миллионов рублей. Один их них успели застроить до вмешательства прокуратуры.

В судебном порядке прокуроры потребовали возместить ущерб от незаконных действий чиновника.

Суд с доводами прокуратуры согласился и прекратил право собственности на землю супруги бывшего главы сельсовета и взыскал с него стоимость участка знакомой в размере 1,3 миллиона рублей.

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