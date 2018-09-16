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Земфира потребовала уничтожить «непошлый» диск, записанный с Инной Чуриковой

16 сентября 2018, 17:06
Причиной является аранжировка времен 2004 года, взбесившая Земфиру.

Продюсер Михаил Козырев рассказал, что певица Земфира потребовала уничтожить музыкальную пластинку, которую они записали вместе с Инной Чуриковой в 2004 году, из-за того, что ее якобы «взбесили» нюансы в аранжировке. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказал продюсер, уважаемая драматическая актриса Инна Чурикова сообщила, что является большой поклонницей творчества Земфиры, поэтому продюсер вместе с Максимом Виторганом предложили им вместе записать дуэтом песню «Непошлое».

- Мы вручную расставляли свечи на полу вокруг них. У Чуриковой оказался изумительный абсолютный слух, но абсолютное отсутствие чувства ритма, - рассказал Козырев.

Больше десяти лет вроде бы все было нормально. Пока недавно Земфира не обратила внимание на нюансы в аранжировке, возникшие при подготовке пластинок к выпуску. Обычный слушатель их может не заметить, но перфекционистку Земфиру это обстоятельство «выбесило». Она даже потребовала материальной компенсации со студии звукозаписи, а также уничтожения партии дисков.

В результате весь тираж пластинок был раздавлен асфальтовым катком во дворе звукозаписывающей компании. Несколько экземпляров этой записи осталось, но продать их из-за юридических последствий, по словам Михаила Козырева, невозможно.

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