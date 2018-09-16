Земфира потребовала уничтожить «непошлый» диск, записанный с Инной Чуриковой

Больше десяти лет вроде бы все было нормально. Пока недавно Земфира не обратила внимание на нюансы в аранжировке, возникшие при подготовке пластинок к выпуску. Обычный слушатель их может не заметить, но перфекционистку Земфиру это обстоятельство «выбесило». Она даже потребовала материальной компенсации со студии звукозаписи, а также уничтожения партии дисков.