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Вайсфельд: Никто же не думал, что Вестерлунд из «Салавата Юлаева» уйдет

16 сентября 2018, 16:41
Бывший генеральный менеджер клуба поведал о некоторых закадровых событиях из жизни спортивных коллективов, в которых работал.

Накануне, 15 сентября, в эфире Радио "Маяк" состоялось интервью с Леонидом Вайсфельдом, который продолжительное время проработал генеральным менеджером уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев".

В 40-минутном интервью опытный чиновник от спорта поведал немало любопытных деталей из закулисной жизни спортивных клубов, с которыми ему довелось сотрудничать.

В частности, он рассказал об обстоятельствах увольнения предыдущего главного тренера "юлаевцев" -финна Эркка Вестерлунда. По словам Вайсфельда, расставание с ним не входило в планы руководства клуба. Инициатива в данном вопрос исходила именно от самого Вестерлунда.

- Он пришел и потребовал повысить ему существенно зарплату и сделал это явно с целью добиться расторжения контракта, потому что больше не хотел работать в Уфе, - сообщил Вайсфельд. - А уже после его ухода выбор пал на Цулыгина.

И это не единственные интригующие подробности. которыми поделился Вайсфельд с радиослушателями.

Напомним, с самим Леонидом Вайсфельдом руководство «Салавата Юлаева» расторгло контракт 25 января, при этом он был поставлен перед фактом, никаких переговоров не велось. Позднее стало известно, что должность генерального менеджера команды упразднили, а подбором игроков займётся отдел скаутов. Сообщалось, что Вайсфельд после этого намерен поработать спортивным комментатором.

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#Хоккей#Татьяна Майорова,#Видео
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