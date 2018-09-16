Вайсфельд: Никто же не думал, что Вестерлунд из «Салавата Юлаева» уйдет

Накануне, 15 сентября, в эфире Радио "Маяк" состоялось интервью с Леонидом Вайсфельдом, который продолжительное время проработал генеральным менеджером уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев".
В 40-минутном интервью опытный чиновник от спорта поведал немало любопытных деталей из закулисной жизни спортивных клубов, с которыми ему довелось сотрудничать.
В частности, он рассказал об обстоятельствах увольнения предыдущего главного тренера "юлаевцев" -финна Эркка Вестерлунда. По словам Вайсфельда, расставание с ним не входило в планы руководства клуба. Инициатива в данном вопрос исходила именно от самого Вестерлунда.
- Он пришел и потребовал повысить ему существенно зарплату и сделал это явно с целью добиться расторжения контракта, потому что больше не хотел работать в Уфе, - сообщил Вайсфельд. - А уже после его ухода выбор пал на Цулыгина.
И это не единственные интригующие подробности. которыми поделился Вайсфельд с радиослушателями.
Напомним, с самим Леонидом Вайсфельдом руководство «Салавата Юлаева» расторгло контракт 25 января, при этом он был поставлен перед фактом, никаких переговоров не велось. Позднее стало известно, что должность генерального менеджера команды упразднили, а подбором игроков займётся отдел скаутов. Сообщалось, что Вайсфельд после этого намерен поработать спортивным комментатором.