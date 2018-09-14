В Туймазах потребовали отстранить «Башавтотранс» от обслуживания маршрута

Так, в нынешнем году туймазинские пенсионеры неоднократно жаловались журналистам и администрации района на график одного из основных городских маршрутов № 1. Он перестал соблюдаться.
Малообеспеченные, пожилые люди потребовали:
- Если АТП не справляется с поставленной задачей, тогда проведите конкурс и замените перевозчика!
Но садоводы не хотят такого конкурса, вот их доводы: «Думаете, частник будет ездить по убыточным маршрутам в отдаленные села, садовые массивы? Частник все их сократит максимально. Пожилые люди начнут зависеть от их прихоти».
– Мы получили обращение от туймазинцев и отправили его в ГУП «Башавтотранс», где нам пообещали помочь в решении двух важных проблем: повышении оплаты труда и своевременном ремонте техники, – говорит директор Туймазинского АТП Риф Файзуллин.
– Из-за устаревшей тарифной сетки (а она зависит от категории города, а не от плотности пассажиропотока) у нас несколько лет подряд не индексировалась зарплата, - пояснил он. - В результате начали увольняться специалисты и сегодня нам не хватает 15 водителей.
С августа на предприятии действует повышающий коэффициент, благодаря чему их заработок повысился с 18-20 тысяч до 23-24 тысяч рублей, сообщил Риф Файзуллин. Также решается вопрос об индексации заработной платы инженерно-технических работников.
- Кроме того, в своей автошколе мы организовали обучение водителей за счёт предприятия, с последующей стажировкой и трудоустройством, - рассказал директор АТП. - Благодаря этому приняли на работу одного водителя, ещё два вскоре сдадут экзамен и тоже придут к нам.
- Снабжение нашего подразделения автозапчастями осуществляется с головного предприятия, - продолжил он. - Недавно руководство ГУП «Башавтотранс» взяло этот вопрос под строгий контроль, и ситуация стала улучшаться. В настоящее время один из наших больших автобусов находится в Уфе на капитальном ремонте. Впоследствии мы поставим его на междугородние линии, а освободившуюся технику направим на первый маршрут. В ближайшее время по нему станут ходить, как и прежде, по три автобуса в каждую сторону.
Начальник отдела промышленности, строительства, транспорта и связи администрации Туймазинского района Ильдар Еникеев прокомментировал ситуацию:
- В настоящий момент принимаются меры по улучшению обслуживания маршрута № 1. Вопрос о проведении конкурса и определении нового перевозчика пока отложен. Но в случае систематических срывов графика движения может быть рассмотрен вновь.
– Форма ГУП в сфере пассажироборота крайне неповоротлива, – поделился на условиях анонимности бывший работник системы ГУП «Башавтотранс». – Мне сразу не понравилась ущербность тендеров еще в начале 2000-х. Часть комплектующих поставлялась по ценам, превышающим розничные в 2-3 раза, хотя конкурсная система введена для формирования крупных партий деталей, желательно напрямую от производителей и на основе долгосрочности поставок – для удешевления расходных частей от прокладок до целых узлов. Про дефицит и текучку кадров, смехотворную оплату их труда можно говорить еще дольше. Поэтому если на местах будут разваливаться маршруты АТП, госперевозчика оттеснят частники, как правило, не имеющие качественных боксов, предрейсового контроля машин, водителей. Выиграют ли от этого пенсионеры – большой вопрос?
Медиакорсеть следит за ситуацией.