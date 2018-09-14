В Туймазах потребовали отстранить «Башавтотранс» от обслуживания маршрута

– Форма ГУП в сфере пассажироборота крайне неповоротлива, – поделился на условиях анонимности бывший работник системы ГУП «Башавтотранс». – Мне сразу не понравилась ущербность тендеров еще в начале 2000-х. Часть комплектующих поставлялась по ценам, превышающим розничные в 2-3 раза, хотя конкурсная система введена для формирования крупных партий деталей, желательно напрямую от производителей и на основе долгосрочности поставок – для удешевления расходных частей от прокладок до целых узлов. Про дефицит и текучку кадров, смехотворную оплату их труда можно говорить еще дольше. Поэтому если на местах будут разваливаться маршруты АТП, госперевозчика оттеснят частники, как правило, не имеющие качественных боксов, предрейсового контроля машин, водителей. Выиграют ли от этого пенсионеры – большой вопрос?