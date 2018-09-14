Партнеры России по ВТС могут перейти на расчеты в национальных валютах

Чиновник уверен, что Москва согласится принять любую валюту, имеющую реальную рыночную ликвидность. Это обусловлено тем, что ее легко можно превратить рубли, евро, швейцарские франки, фунты или рупии. Любая валюта выгодная для российских производителей пригодна для расчетов. Некоторые контракты РФ уже перевела на расчет в нацвалютах. Однако точное время полного перехода на такие расчеты предсказать нельзя.