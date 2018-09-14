Партнеры России по ВТС могут перейти на расчеты в национальных валютах

По словам чиновника, партнеры России по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) «здраво» относятся к возможности перехода на взаимные расчеты в национальных валютах. Об этом пишет RNS.
Борисов рассказал, что речь идет о расчетах по военным контрактам. Новые антироссийские санкции вводят запрет для государственных банков России проводить операции с американским долларом.
Инициатива США о введении новых ограничений для РФ нашла поддержку в европейских странах. Для Москвы это стало настоящей проблемой, которую необходимо решать. Выходом может стать переход на расчеты с партнерами в национальных валютах, сказал вице-премьер РФ.
Борисов добавил, что России доллары по-большому счету и не нужны. Якобы рубль является «достаточно стабильной валютой», а «волатильности и прыжки курса» не в счет. ФСВТС и «Рособоронэкспорт» проводят серьезную работу в данном направлении.
Главные партнеры и покупатели российского вооружения рассматривают возможность перехода на расчеты в национальных валютах «вполне здраво». России, Ираку и Ирану нет смысла заключать контракты между собой в долларах. Кремль готов рассмотреть возможность оплаты за поставки вооружений в любой ликвидной валюте, отметил Борисов.
Чиновник уверен, что Москва согласится принять любую валюту, имеющую реальную рыночную ликвидность. Это обусловлено тем, что ее легко можно превратить рубли, евро, швейцарские франки, фунты или рупии. Любая валюта выгодная для российских производителей пригодна для расчетов. Некоторые контракты РФ уже перевела на расчет в нацвалютах. Однако точное время полного перехода на такие расчеты предсказать нельзя.