Благотворительную лотерею «Потерь нет» поддержали 20 компаний Башкирии

- Мы обратились к организаторам конференции «Нефть. Мед. SMM» с просьбой поддержать наш фонд и помочь напомнить участникам этого события о нашей работе, ее важности и ценности. Ведь мы уже семь лет помогаем обрести надежду тем детям, у которых этой надежды практически нетрассказала Радмила Сурначева.