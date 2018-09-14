Благотворительную лотерею «Потерь нет» поддержали 20 компаний Башкирии

22 сентября в Уфе, в рамках конференции по продвижению бизнеса в соцсетях «Нефть. Мед. SMM», пройдет розыгрыш благотворительной лотереи, в которой участники конференции смогут приобрести 200 «счастливых билетиков». Все деньги от продажи билетов пойдут на поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Автором идеи стала руководитель фонда помощи тяжело больным детям «Потерь нет» Радмила Сурначева.
- Мы обратились к организаторам конференции «Нефть. Мед. SMM» с просьбой поддержать наш фонд и помочь напомнить участникам этого события о нашей работе, ее важности и ценности. Ведь мы уже семь лет помогаем обрести надежду тем детям, у которых этой надежды практически нетрассказала Радмила Сурначева.
Менее чем за три дня 20 компаний республики откликнулись на призыв, который опубликовали организаторы конференции в соцсетях. В качестве подарков для победителей благотворительной лотереи предприниматели Уфы и Башкортостана предоставили почти сотню подарков. Среди них пледы, книги, всевозможные аксессуары и гаджеты, дорогостоящие бизнес-наборы, сертификаты на услуги и многое другое.
Множество серьезных компаний: «Светолог», «Мегафон», Международный аэропорт «Уфа», сувенирная компания «Пуск», Башкирская генерирующая компания, «Башавтоком», санаторий «Яктыкуль», Энергетическая сбытовая компания Башкортостана, «Дорожное радио» привезли в офис ценные подарки для будущего розыгрыша.
Наш случай в очередной раз доказывает, что башкирский бизнес прислушивается не только к «звону монет», но и к голосу собственного сердца, отметила организатор конференции Екатерина Телина.
Продажа благотворительных «счастливых билетов» начнется в 9:00 22 сентября в рамках первого дня конференции «Нефть. Мед. SMM». Пробрести его сможет любой участник события в бренд-зоне фонда «Потерь нет». Розыгрыш призов состоится вечером того же дня в рамках церемонии вручения Первой SMM-премии Башкортостана.