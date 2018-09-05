«Нефть. Мёд. SMM»: что, где, когда и зачем

А.Г.: Проблема стандартная, и она присутствует не только у нас, но и в других городах страны: завышенные ожидания, низкие бюджеты и желание моментального эффекта со стороны заказчиков, поиск «волшебной таблетки» в виде SMM. Со стороны коллег – хватание за любой заказ ради денег, не имея нужного опыта и квалификации, выполнение работы для «галочки», незнание новых инструментов, трендов, что уже устарело и не работает и так далее. Всё это подрывает доверие к SMM-специалистам и мешает реализовывать действительно нужные и эффективные проекты.