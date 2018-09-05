«Нефть. Мёд. SMM»: что, где, когда и зачем

Posted 5 сентября 2018, 12:06
Published 5 сентября 2018, 12:06
Modified 17 октября 2022, 19:58
Updated 17 октября 2022, 19:58
22-23 сентября в Уфе пройдет конференция с интригующим названием «Нефть. Мёд. SMM». Организуют её Антон Горбик и Дамир Хатмуллин из SMM-агентства «Восток-1», а также Екатерина Телина и Рина Ялалова из агентства Event Technology. Они рассказали подробнее о предстоящей конференции.
Ред: Антон, насколько нам известно, идея названия конференции принадлежит тебе. Почему «Нефть. Мёд. SMM»? Как это все сочетается?
Антон Горбик: Помимо Москвы и Питера в России есть города, которые чем-то известны, интересны. Например, Екатеринбург в плане рекламы, там много крутых агентств. Мы подумали, что было бы здорово, если бы и наша республика могла гордиться не только нефтью и мёдом (условно), но и уровнем работы в соцсетях. Так и получился своеобразный башкирский must have: нефть, мёд и SMM.
Ред.: Как сложился ваш тандем? Вcе вы — известные в Уфе специалисты в своих областях, как получилось, что над проектом работаете вместе?
Рина Ялалова: Нашему новому агентству интересны сложные, межотраслевые проекты, поэтому мы решили предложить ребятам объединить усилия и вместе попробовать провести классную конференцию. Побывав на ней в прошлом году было понятно, что сама идея конференции — здравая и востребованная рынком, но в чисто организаторском плане ее можно и нужно докручивать.
Еще один важный аспект — в Уфе не хватает образовательных мероприятий, заточенных под повышение квалификации в той или иной областях. Сейчас невозможно конкурировать на рынке труда без постоянного обучения и переобучения, поэтому хочется попробовать сформировать удобный и правильный формат обучающего мероприятия с потенциалом ежегодного профессионального события. Сфера SMM молодая и большинству не совсем понятная, одни термины чего стоят. Будем совместно с агентством «Восток-1» помогать заказчикам и подрядчикам учиться говорить на одном языке.
Ред: В чем проблема уфимской SMM-отрасли, Антон? Что не так?
А.Г.: Проблема стандартная, и она присутствует не только у нас, но и в других городах страны: завышенные ожидания, низкие бюджеты и желание моментального эффекта со стороны заказчиков, поиск «волшебной таблетки» в виде SMM. Со стороны коллег – хватание за любой заказ ради денег, не имея нужного опыта и квалификации, выполнение работы для «галочки», незнание новых инструментов, трендов, что уже устарело и не работает и так далее. Всё это подрывает доверие к SMM-специалистам и мешает реализовывать действительно нужные и эффективные проекты.
Выступать на «Нефть. Мёд. SMM» мы пригласили только тех, кто знает как нужно и как не нужно. Все спикеры — практики с успешными кейсами. Собирали мы их от Москвы до Рязани. Уверен, всё, что они расскажут, будет не только полезно, но и интересно.
Ред: А продвижение в соцсетях — это волшебная таблетка?
А.Г: Конечно, нет. Волшебных таблеток в продвижении не существует. Слишком быстро и часто меняются правила и алгоритмы, восприятие информации людьми становится все избирательнее. Поэтому все результаты достигаются только путем упорной, длительной и качественной работы, как и в других сферах. Дистанцию нужно пробежать, сразу на финише не оказывается никто. Но для того, чтобы прийти на финиш победителем, необходимо постоянно интересоваться новым, перенимать опыт и уметь пользоваться всеми инструментами и знать, как они работают. Поэтому
мы проводим «Нефть. Мёд. SMM», даем возможность подучить «матчасть» всем, не только исполнителям, но и заказчикам.
Ред: Что-то еще ждет участников, помимо обучения?
Екатерина Телина: Участников ждет портфель бонусов от информационных партнеров конференции и бесплатные юридические консультации. Дело в том, что наша аудитория – это малый и средний бизнес, маркетологи, пиарщики и эсэмэмщики. Для первых трех категорий важны не только знания, но и дополнительные преференции, возможность получить в одном месте целый пакет услуг. Время дорого, внимание и доверие бесценно. Поэтому мы задались вопросом, что же можно предложить еще, как порадовать?
Старт делового сезона, не за горами Новый год – многие компании задумываются над запуском и продвижением новых акций, продуктов и услуг, и, вместе с тем, ищет возможность сэкономить, поскольку лишних денег сейчас нет ни у кого. Скидки в размере 20-30 процентов от открытого прайса на размещение в ведущих СМИ республики – партнеров «Нефть. Мёд. SMM», уверена, станут приятным дополнением к обучению. Участникам нужно будет просто предъявить бейдж в СМИ-партнер при обращении.
Бесплатные юридические консультации по трудовым и не только вопросам от генерального партнера, проекта «Кадровик. Эксперт» также станут полезными для тех, кто не хочет платить лишние штрафы государству за неверно оформленных сотрудников и так далее.
Кроме того, для наших участников мы разработали шаблон «Отчета для руководства» о посещении мероприятия. Как правило, выделяя бюджет на обучение сотрудников, руководство всегда запрашивает в последствии отчет об участии, о том, что нового и полезного приобрел работник. Далее каждый сочиняет отчет в свободной форме, что занимает дополнительное время. Поэтому мы решили поломать голову вместо своих гостей - разработали критерии такого отчета и сформировали шаблон, который участникам предстоит лишь заполнить и сдать на работе.
Равно как и во всей подготовке к конференции наша главная цель – максимальная полезность контента и комфорт участников. Именно из этого принципа родился наш бонусный портфель, бесплатные консультации от партнеров и многое другое.