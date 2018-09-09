Марина Долматова, секретарь ЦИК РБ: Явка составила 47,11%

- На 20.00, по предварительным данным, явка по республике составила 47.11%, на прошлых выборах эта цифра была несколько выше - 52, 84 %. По городам республики явка - 38,77 %, в районах - 59,81%, в столице Башкирии - 27,55%, - сообщила журналистам секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.