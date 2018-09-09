Марина Долматова, секретарь ЦИК РБ: Явка составила 47,11%

Голосование в Башкирии закончилось, сейчас началась самая ответственная и «горячая» пора - вечерне-ночной подсчет голосов. Уже стала видна тенденция: явка невысокая, традиционно, в селах она выше, чем в городах республики.
- На 20.00, по предварительным данным, явка по республике составила 47.11%, на прошлых выборах эта цифра была несколько выше - 52, 84 %. По городам республики явка - 38,77 %, в районах - 59,81%, в столице Башкирии - 27,55%, - сообщила журналистам секретарь ЦИК РБ Марина Долматова.
Напомним, 9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. в Башкирии проходят выборы в парламент региона.