В Башкирии уфимец собрал 18 миллионов рублей на завод и обманул инвесторов

Posted 27 августа 2018, 05:46
Published 27 августа 2018, 05:46
Modified 17 октября 2022, 19:54
Updated 17 октября 2022, 19:54
Главным следственным управлением МВД по РБ возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Уфы, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Уже установлены личности четырнадцати потерпевших, которые передали уфимцу деньги на общую сумму 18 миллионов рублей.
- Житель Уфы находил людей, которые были готовы вложить деньги в его инвестиционную компанию, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Подозреваемый говорил, что эти вложения принесут большую прибыль, так как на них он собирается построить в Уфе мусороперерабатывающий завод, а также наладить производство электрогенераторов, не требующих топлива. С потенциальными вкладчиками он знакомился на различных бизнес-тренингах и семинарах.
Уфимцу поверили как минимум 14 человек, жителей Башкирии в возрасте от 45 до 62 лет. Они доверили ему свои кровные: от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей. Когда подошел срок выплат для инвесторов, денег от лжепредпринимателя они не дождались. Но это еще не все, кто пострадал от уфимца, личности некоторых пострадавших еще не установлены.
- По предварительным данным, подозреваемый также может иметь отношение к хищению денежных средств граждан под видом поставки оборудования для «майнинга» криптовалюты, - сообщили в МВД по РБ. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уфимца заключили под стражу
Если вы пострадали от рук данного гражданина, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (347) 279-35-45 или 8-960-387-62-15.