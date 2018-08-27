В Башкирии уфимец собрал 18 миллионов рублей на завод и обманул инвесторов

Уфимцу поверили как минимум 14 человек, жителей Башкирии в возрасте от 45 до 62 лет. Они доверили ему свои кровные: от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей. Когда подошел срок выплат для инвесторов, денег от лжепредпринимателя они не дождались. Но это еще не все, кто пострадал от уфимца, личности некоторых пострадавших еще не установлены.