В Башкирии полицейских обвиняют в издевательствах и превышении полномочий

На двух полицейских и одного практиканта возбуждены уголовные дела за издевательства над учалинцами, при этом один из фигурантов уголовного дела находится под подпиской о невыезде, а двое находятся под домашним арестом, сообщили «Вести-Башкортостан». Впрочем, это не помешало им нарушить режим.
Два полицейских превысили должностные полномочия - они применили насилие в отношении мужчины, которого подозревали в хищении и женщины, которую пытались склонить к даче нужных им показаний по уголовному делу.
Потерпевшего Рустама Ялалетдинова сначала привлекли в качестве свидетеля, а после решили записать в обвиняемые по факту кражи ноутбука у своей жены. Мужчину приковывали наручниками и применяли электрошокер.
По словам другой потерпевшей, Альбины Ишмухаметовой, ее с ребенком подкараулили в подъезде, издевались и заставляли дать ложные показания. Угрожали тем, что заберут ребенка в детский дом, таскали за рукава и давали подзатыльники.
На днях Марис Мухамедьянов нарушил режим домашнего ареста. В тот день, когда обвиняемых только задержали, Рустем Дусмухаметов почему-то оказался в местном кафе, что видно на камерах наблюдения.
Потерпевшие обратились за помощью к адвокатам.
По словам сотрудника МВД, двух полицейских отстранили от работы. Если их вину докажут, то уволят с работы и могут посадить на десять лет.