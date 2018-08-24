В Башкирии полицейских обвиняют в издевательствах и превышении полномочий

На двух полицейских и одного практиканта возбуждены уголовные дела за издевательства над учалинцами, при этом один из фигурантов уголовного дела находится под подпиской о невыезде, а двое находятся под домашним арестом, сообщили «Вести-Башкортостан». Впрочем, это не помешало им нарушить режим.