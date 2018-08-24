mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Активисты штаба Навального в Уфе подали заявление на митинг в день выборов

24 августа 2018, 12:26
Они планируют провести в столице шествие и митинг против пенсионной реформы.

Как сообщили активисты штаба в социальных сетях, заявление в мэрию Уфы и правительства республики они подали уведомления о проведении шествия и митинга против пенсионной реформы в единый день голосования, 9 сентября.

В шествии, как указали его организаторы, планируют принять участие до трех тысяч человек. Колонна стартует от концертного зала «Башкортостан» до пешеходного перехода возле Башдрамтеатра.

Митинг активисты планируют провести прямо у дома правительства, который не входит в перечень мест, отведенных для подобного рода мероприятий.

По словам активистки штаба Ольги Комлевой, они дежурили у здания администрации города всю ночь для того, чтобы первыми подать уведомление о публичном мероприятии. Между тем, их опередил другой организатор.

Напомним, в Уфе ранее прошли уже 2 митинга против пенсионной реформы — от региональной ячейки партии КПРФ и представителей Федерации профсоюзов, которые собрали в общей сложности до пяти тысяч человек.

Активисты КПРФ в республике заявили о подготовке документов для проведения референдума по пенсионной реформе.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
В Башкирии состоялся первый митинг против пенсионной реформыВ Уфе коммунисты собрали митинг против повышения пенсионного возрастаВ Уфе пройдет третий митинг против повышения пенсионного возраста
#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48