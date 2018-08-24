Активисты штаба Навального в Уфе подали заявление на митинг в день выборов

Как сообщили активисты штаба в социальных сетях, заявление в мэрию Уфы и правительства республики они подали уведомления о проведении шествия и митинга против пенсионной реформы в единый день голосования, 9 сентября.
В шествии, как указали его организаторы, планируют принять участие до трех тысяч человек. Колонна стартует от концертного зала «Башкортостан» до пешеходного перехода возле Башдрамтеатра.
Митинг активисты планируют провести прямо у дома правительства, который не входит в перечень мест, отведенных для подобного рода мероприятий.
По словам активистки штаба Ольги Комлевой, они дежурили у здания администрации города всю ночь для того, чтобы первыми подать уведомление о публичном мероприятии. Между тем, их опередил другой организатор.
Напомним, в Уфе ранее прошли уже 2 митинга против пенсионной реформы — от региональной ячейки партии КПРФ и представителей Федерации профсоюзов, которые собрали в общей сложности до пяти тысяч человек.
Активисты КПРФ в республике заявили о подготовке документов для проведения референдума по пенсионной реформе.
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