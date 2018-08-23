Ирек Ялалов: У нас без слез в школы зайти невозможно

Отдельной проблемой Ирек Ялалов выделил неухоженные школьные дворы. По мнению главы администрации Уфы, пришкольные территории должны содержать большее количество зелени. Кроме того, для школьников во внеучебное время проход на территорию двора часто бывает закрыт, что в корне неверно. Обучающиеся должны иметь возможность проводить свободное время с пользой как-раз таки рядом со школой, под присмотром. Но, как мы знаем, у большинства уфимских школ дворы пустуют: нет площадок для активного спорта и отдыха.