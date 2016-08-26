Замминистра образования: Школьное питание в Уфе будет по нормам Санпина

- Я думаю, что тут все дело в неправильной ассоциации, - пояснил он «Медиакорсети». - Само слово «полуфабрикаты» у родителей ассоциируется с тем, что продается в магазинах. Но я больше чем уверен, что муниципальные школы не этим будут кормить детей. Ни одна школа не допустит питание не по нормам Санпина. По этому вопросу мы обратимся в администрацию Уфы, думаю, что просто нужно предоставить родителям более полную информацию.