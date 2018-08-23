2-е место по стране: налоговые поступления Башкирии выросли на 21 млрд руб

Башкирия стала одним из лидеров в стране по темпам роста налоговых поступлений в бюджет, сообщил сегодня глава региона Рустэм Хамитов на заседании правительства, посвященном итогам социально-экономического развития республики за первое полугодие 2018 года.
Руководитель региона также отметил, что республика благодаря таким темпам роста за год поднялась с 60-й позиции на 2-е место в стране.
Рустэм Хамитов рассказал, что опережающая динамика – результат поступлений в бюджет налога на прибыль от компании "Башнефть". К тому же, поступления по налогу на доходы физлиц также увеличилось – на 1,6 млрд рублей.
По словам Рустэма Хамитова, почти 30 процентов налоговых и неналоговых доходов региона составляют поступления от "Башнефти".
В начале 2017 года Республика Башкортостан и ПАО НК «Роснефть» подписали Соглашение, направленное на реализацию сторонами промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона, а также созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности. В мае 2018 года на Петербургском экономическом форуме Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение, направленное на расширение сотрудничества в области социального развития региона.