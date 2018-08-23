2-е место по стране: налоговые поступления Башкирии выросли на 21 млрд руб

В начале 2017 года Республика Башкортостан и ПАО НК «Роснефть» подписали Соглашение, направленное на реализацию сторонами промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона, а также созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности. В мае 2018 года на Петербургском экономическом форуме Глава Башкортостана Рустэм Хамитов и Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение, направленное на расширение сотрудничества в области социального развития региона.