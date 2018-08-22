В Уфе на 4 дня ограничат движение на улице Заки Валиди из-за «Молочной страны»

- В рамках проведения фестиваля «Молочная страна – 2018» будет произведено временное закрытие движения транспорта по улице Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури на период с 10:00 23 августа до 20:00 26 августа, - сообщили в администрации Уфы. И показали схему объезда закрытого участка.