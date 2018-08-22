В Уфе на 4 дня ограничат движение на улице Заки Валиди из-за «Молочной страны»

- В рамках проведения фестиваля «Молочная страна – 2018» будет произведено временное закрытие движения транспорта по улице Заки Валиди на участке от улицы Аксакова до улицы Гафури на период с 10:00 23 августа до 20:00 26 августа, - сообщили в администрации Уфы. И показали схему объезда закрытого участка.
- Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать маршрут движения, - добавили администрации города.
Напомним, что фестиваль «Молочная страна – 2018» пройдет в Уфе 25 августа на площади Салавата Юлаева, он пройдет уже в восьмой раз. В рамках фестиваля планируется презентовать концепцию развития молочной промышленности региона.
Также здесь пройдут «Молочная ярмарка», «Фермерский рынок» и «Сырная лавка». Здесь можно отведать вкусную молочную продукцию, продегустировать новинки ведущих производителей республики, а также приобрести понравившиеся продукты по сниженным ценам.
Особенностью фестиваля в 2018 году является обширная деловая программа, которая включает проведение семинара «Сырная академия», конкурса «Лучший сыр Башкортостана», делового завтрака: «Справедливая цена на молоко: формула успеха», «Банковский час» и круглые столы.
Традиционно для горожан и гостей будет организована обширная развлекательная и культурная программа и разнообразные, интерактивные площадки, например, дети смогут стать героями сюжета популярного мультфильма и побывать в молочном театре, спеть известные песни, сфотографироваться с любимыми персонажами.
На живой ферме смогут вживую увидеть телят и коз, впервые на фестивале будут представлены страусы, марал, олень.
Дополнительно, гости фестиваля смогут вдохновиться кулинарными мастер-классами от ведущих поваров г. Уфы, продегустировать и приобрести вкуснейшие сыры от сыроделов Башкортостана. Поклонники здорового образа жизни смогут принять участие в танцевальных и спортивных флэш-мобах и увидеть презентацию Международных летних детских игр, столицей которых станет город Уфа в 2019 году.
На площадке фестиваля будет представлен Федеральный проект «Гастрономическая карта России», запущенная в 2017 году Федеральным агентством по туризму.
В рамках Фестиваля получит старт Всероссийская танцевальная гонка «Танцы на ТНТ. Новый сезон». Впервые, за всю историю шоу «Танцы на ТНТ», гонка пройдёт среди городов России.
И в завершение Фестиваля гостей и жителей ждет концерт с участием популярных молодежных кавер-групп столицы. Информация о фестивале предоставлена Конгресс-бюро Башкортостана.