В Башкирии прокуратура требует посадить освобожденного адвоката-взяточника

Прокуратура Башкирии сделала апелляционное представление на приговор Советского районного суда Уфы, который был вынесен 36-летнему адвокату. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.
Как пояснили представители ведомства, ранее подсудимый обвинялся в даче взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий и заведомо незаконное бездействие.
Из материалов дела следует, что в марте 2010 года адвокат передал 100 тысяч рублей начальнику отдела уголовного розыска МВД по республике, попросив его склонить свидетеля по делу к ложным показаниям, а также за освобождение его подзащитного. После передачи денег он был задержан с поличным сотрудниками полиции.
Суд первой инстанции счел недоказанным квалифицировал деяния адвоката по менее тяжкой части статьи 291 УК РФ и потом вообще освободил его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его в Верховный суд республики.