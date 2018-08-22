В Башкирии прокуратура требует посадить освобожденного адвоката-взяточника

Из материалов дела следует, что в марте 2010 года адвокат передал 100 тысяч рублей начальнику отдела уголовного розыска МВД по республике, попросив его склонить свидетеля по делу к ложным показаниям, а также за освобождение его подзащитного. После передачи денег он был задержан с поличным сотрудниками полиции.