Тимербулат Каримов награждён Орденом Дружбы

Он удостоен награды за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России.
Тимербулат Каримов выразил искреннюю благодарность Президенту. «Орден Дружбы - очень важная награда не только для меня, но и для всей нашей команды и жителей Плёса, - отметил Председатель Совета Плёсского городского поселения. - Плёс - город творчества, город Левитана и Шаляпина. Через преемственность мы стремимся сохранить особую атмосферу и уют этого места, сделав его при этом современным и комфортным для жителей и гостей города. Сегодня масштабные культурные события мирового уровня сделали наш маленький городок на Волге притягательным и для соотечественников, и для зарубежных почитателей русской культуры. Для нас очень ценно, что эта стратегия поддержана и высоко оценена руководством страны!».
Тимербулат Каримов также добавил, что награда особо значима накануне столетия его деда - народного поэта Башкортостана Мустая Карима - классика советской литературы, кавалера многих боевых и трудовых наград, в том числе Ордена Дружбы народов.
Плёс уделяет сохранению объектов культурно-исторического наследия особое внимание. В последние годы внедрена новая концепция развития города, направленная на сохранение его исторического облика и вместе с тем отвечающая современным требованиям к комфортной городской среде, восстановлено более полусотни зданий, а также исторический центр Плёса - Торговая площадь. По инициативе руководства города запущен межрегиональный проект по сохранению исторических ландшафтов, активизирована работа Градостроительного совета, разработаны правила застройки и требования к возводимым объектам в Плёсе.
В городе выстроена система комплексного программирования туристического сезона и реализуется концепция событийного туризма. Ежегодно в Плёсе проходят культурные события мирового уровня, включающие разнообразную программу для жителей и гостей города всех возрастов. В результате город стал одним из самых популярных центров событийного туризма в России. По данным Ростуризма, в прошлом году Плёс посетили более 400 тысяч человек.
Текущий событийный сезон в Плёсе проходит под эгидой «Года Италии» - проекта, который реализуется при поддержке Посольства Италии в России и Министерства культуры РФ. В недавнем прошлом Плёс установил дружественные отношения с двумя городами Италии - Венецией (в сентябре 2017 года) и Сорренто (в феврале 2018 года). За вклад в укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Италией и Россией в июне текущего года Тимербулат Каримов был награждён Орденом Звезды Италии степени «Командор». Орден вручил Посол Италии в России Паскуале Терраччано.
Орден Дружбы — государственная награда Российской Федерации. Учреждена указом президента от 2 марта 1994 года. Орденом награждаются за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами. Ранее, в Советском Союзе, существовал Орден Дружбы народов.