Тимербулат Каримов награждён Орденом Дружбы

Тимербулат Каримов выразил искреннюю благодарность Президенту. «Орден Дружбы - очень важная награда не только для меня, но и для всей нашей команды и жителей Плёса, - отметил Председатель Совета Плёсского городского поселения. - Плёс - город творчества, город Левитана и Шаляпина. Через преемственность мы стремимся сохранить особую атмосферу и уют этого места, сделав его при этом современным и комфортным для жителей и гостей города. Сегодня масштабные культурные события мирового уровня сделали наш маленький городок на Волге притягательным и для соотечественников, и для зарубежных почитателей русской культуры. Для нас очень ценно, что эта стратегия поддержана и высоко оценена руководством страны!».