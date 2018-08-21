Сервисы Mango Office стали доступны в Ставрополе

Ранее «Манго Телеком» представила видеозвонки и видеоконференции, реализованные на базе корпоративного мессенджера Mango Talker. Этот сервис позволит компаниям проводить совещания прямо с рабочего места — объединяя филиалы, кабинеты и сотрудников, кто находится на выезде или в командировке. Подключиться к видеоконференции можно как с помощью кроссплатформенного приложения, так и через специальную ссылку-приглашение — через браузер. Участники могут также писать сообщения в общий чат, отправлять файлы и делиться изображением экрана. По собственным данным «Манго Телеком», мессенджер Mango Talker установлен в каждой пятой компании, пользующейся виртуальной АТС Mango Office.