Сервисы Mango Office стали доступны в Ставрополе

Также стали доступны номера в коде Мурманска, Белгорода, Сургута и Ханты-Мансийска. Это позволило оператору увеличить собственную географию до 55 городов страны, что практически вдвое превышает показатели начала года.
«Манго Телеком» 15 лет назад первой на рынке представила виртуальную АТС как инструмент для бизнес-коммуникаций. Сегодня провайдер является лидером отрасли как по общей выручке, так и по количеству абонентов, обслуживая более 45 тысяч компаний. Большинство клиентов представляют розничную и оптовую торговлю, производство, строительство, сферу услуг и медицину. Оператор имеет представительство в Германии, где также широко востребованы облачные сервисы для бизнеса.
Телефония, среди облачных инструментов Mango Office, является базовым продуктом. На нем выстраивается коммуникационная инфраструктура компании, и далее подключаются необходимые сервисы — виджеты для сайта, корпоративный мессенджер, коллтрекинг или Центр обработки вызовов для организации облачного колл-центра. Связь легко объединяется с внешними бизнес приложениями — через готовые модули интеграции, либо многофункциональный API.
По словам представителя бренда Mango Office Эльвиры Рудаковой, для компаний из регионов важно наличие технологического партнера, который может предложить современный функциональный продукт. Это конкурентное преимущество в создании и развитии клиентских отношений — без необходимости инвестировать в собственную технологическую инфраструктуру и ее поддержки.
Ранее «Манго Телеком» представила видеозвонки и видеоконференции, реализованные на базе корпоративного мессенджера Mango Talker. Этот сервис позволит компаниям проводить совещания прямо с рабочего места — объединяя филиалы, кабинеты и сотрудников, кто находится на выезде или в командировке. Подключиться к видеоконференции можно как с помощью кроссплатформенного приложения, так и через специальную ссылку-приглашение — через браузер. Участники могут также писать сообщения в общий чат, отправлять файлы и делиться изображением экрана. По собственным данным «Манго Телеком», мессенджер Mango Talker установлен в каждой пятой компании, пользующейся виртуальной АТС Mango Office.