Оперативное совещание в кабмине: Где в Башкирии не хватает больниц, школ и детсадов

Премьер-министр Рустэм Марданов на оперативном совещании правительства сообщил о результатах анализа обеспеченности объектами социальной инфраструктуры городов и районов Башкирии. Этот анализ был проведен для экспертного совета по привлечению инвестиций в регион.
Чем комфортнее жить в том или ином городе или районе, тем привлекательнее он для инвестора и для жителей, которые не будут стремиться уезжать в другие регионы страны в поисках лучших условий, объяснил премьер-министр причины такого исследования.
По словам премьер-министра, хотя по обеспеченности социальной инфраструктурой Башкирия на уровне среднероссийских показателей выглядит неплохо, анализ показал, что есть существенные вопросы в этой сфере в ряде муниципалитетов. Наиболее остро эти вопросы стоят в Уфе, Уфимском и Иглинском районах.
По детским дошкольным учреждениям нехватка ощущается в Абзелиловском, Гафурийском районах, в городах Белебей, Туймазы и Октябрьский.
Вопросы по общеобразовательным учреждениям есть в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах, Нефтекамске, Бирске, Белорецке, Учалах, Салавате, Иглинском и Уфимском районах.
Учреждениями здравоохранения недостаточно обеспечены жители Нефтекамска, Туймазинского района, Стерлитамака и Стерлитамакского района.
С библиотеками, театрами, музеями, концертными залами в Башкирии все обстоит хорошо, сказал премьер-министр, всё – в пределах принятых нормативов. Не хватает только культурно-досуговых учреждений в 23 сельских поселениях в 17 районах республики.
Также все в порядке в регионе и с обеспеченностью объектами социального обслуживания, только некоторые из них нуждаются в ремонте.
Премьер-министр Рустэм Марданов рассказал и о некоторых решениях, принятых по рекомендациями экспертного совета для повышения инвестиционной привлекательности республики.
Так «Башавтотрансу» будут выделены дополнительные средства на приобретение автобусов, чтобы улучшить транспортное обслуживание в ряде городов и районов, в том числе и в Уфе.
Дополнительные средства будут выделены на завершение комплексной застройки села «Дуслык» Туймазинского района Башкирии. Здесь уже построили детсад и котельную, планируется в 2019 году ввести физкультурно-оздоровительный комплекс.
В селе Иглино проведут реконструкцию очистных сооружений для возникших там поселков. Будут выделены средства на проектирование пожарного депо в селе Красноусольское, объекта в уфимском лимонарии, реконструкцию стадиона «Торос» в Нефтекамске (первая очередь должны быть сдана к 100-летию республики), на корректировку проекта и начало строительства гимназии №115 Советского района Уфы.