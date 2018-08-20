Качество, престиж и результат: где в Башкирии купить керамоблоки «PORIKAM»

Производство крупноформатного керамического пустотно-поризованного камня под торговой маркой «PORIKAM» по ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический» осуществляет кирпичный завод «Амстрон», расположенный в селе Толбазы Аургазинского района Республики Башкортостан. Кирпичный завод «Амстрон» начал свою работу в 2013 году. Применяемое на производстве современное европейское оборудование предполагает выпуск 100 миллионов условных единиц кирпича в год, что соответствует 273000 тонн готовой продукции. Материал проходит строжайший контроль качества в лабораторных условиях и полностью соответствует стандартам и требованиям международных и российский норм. Весь технологический процесс полностью автоматизирован и абсолютно безопасен для окружающей среды. Коллектив компании, который насчитывает более 200 человек, - это высококвалифицированный персонал, постоянно совершенствующийся и работающий над повышением качественных характеристик продукции.