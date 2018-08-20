Качество, престиж и результат: где в Башкирии купить керамоблоки «PORIKAM»

Современный подход к строительству энергоэффективного дома диктует свои особенности. И одним из самых эффективных методов возведения становится строительство стен из керамического блока.
Производство крупноформатного керамического пустотно-поризованного камня под торговой маркой «PORIKAM» по ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамический» осуществляет кирпичный завод «Амстрон», расположенный в селе Толбазы Аургазинского района Республики Башкортостан. Кирпичный завод «Амстрон» начал свою работу в 2013 году. Применяемое на производстве современное европейское оборудование предполагает выпуск 100 миллионов условных единиц кирпича в год, что соответствует 273000 тонн готовой продукции. Материал проходит строжайший контроль качества в лабораторных условиях и полностью соответствует стандартам и требованиям международных и российский норм. Весь технологический процесс полностью автоматизирован и абсолютно безопасен для окружающей среды. Коллектив компании, который насчитывает более 200 человек, - это высококвалифицированный персонал, постоянно совершенствующийся и работающий над повышением качественных характеристик продукции.
«PORIKAM» - это экологически чистый и высокотехнологичный строительный материал нового поколения, который производится из качественной глины.
Сохранив все достоинства обычной керамики, поризованные керамические блоки имеют дополнительные преимущества:
Это дышащий материал, который обладает высокой паропроницаемостью 0,12мг/(м*ч*Па) и низкой теплопроводностью в кладке 0,143 Вт/(м*С), что почти в 4 раза является качественно лучшим показателем по сравнению с обычным кирпичом (0,56).
Отличная звукоизоляция: каменные стены и перегородки прекрасно поглощают внутренние и внешние шумы.
Материал обладает высокой паропроницаемостью 0,12мг/(м*ч*Па) и низкой теплопроводностью в кладке 0,143 Вт/(м*С).
Экологически чистый продукт не содержит вредных примесей. Изготавливается из натуральных сырьевых компонентов: глина, песок.
Легкие изделия, с плотностью менее 900 кг/м3 - как у древесины, снижают нагрузку от стен на фундамент в 2 раза.
Наличие пазогребневых соединений, не требующих использования раствора в вертикальных швах, сокращает расход кладочного раствора в 2,5 раза.
Применение этих материалов в строительстве жилья позволяет сэкономить на обогреве помещения – по сравнению со зданиями, построенными из полнотелого керамического кирпича, в 2 раза.
Керамический блок «PORIKAM» получил широкое применение в жилом и промышленном строительстве малоэтажных и многоэтажных зданий по всей России.
Этот блок в строительстве применяют такие компании как ГК «Первый Трест», ГК «Третий Трест», ГК «Рассвет», ООО «ЦентрИнвест», ГК «СтройИнвест-Уфа», ООО «Альтима Строй», а также частные застройщики. Поризованные блоки используются при заполнении каркасов зданий. Дома, возведённые из этого материала, отличаются прочной конструкцией и отличной тепло- и звукоизоляцией.
С начала работы завода и по сегодняшний день построено более 500 000 м.кв. жилья.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя следующие основные позиции:
В заключении стоит отметить, что, используя при строительстве тёплую керамику, клиент получает эффективный, совершенный и современный материал, который, благодаря своим свойствам, обеспечивает возведение энергоэффективного и прочного дома в максимально короткие сроки.
Адрес:
ООО «Амстрон» г.Уфа, пр-т Салавата Юлаева 49, Бизнес-центр «Салават Юлаев», 1 этаж.
Консультацию вы можете получить по номеру +7 347 200-05-45.