Забег ради детей: Марафонец Иван Голиков добежал из Уфы до Куяново

– Организм привык к нагрузкам быстро. Пульсометр помогает мне наблюдать за физическим состоянием. Этот аппарат измеряет биение моего сердца во время марафона, – отмечает Иван. – А нагрузка на организм серьезная. Начинаю свой марафон я в 5 утра и без остановки бегу до следующего пункта. На это у меня уходит от 4 до 8 часов. После бега принимаю восстановительные процедуры.