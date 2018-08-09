Забег ради детей: Марафонец Иван Голиков добежал из Уфы до Куяново

Молодой бегун начал свой забег в поддержку тяжелобольных детей 5 августа из Уфы. В его планах за 10 дней добежать до Ижевска и собрать за это время 200 тысяч рублей. Иван пока находится в Башкирии. Вчера, 8 августа, он добежал до Куяново. Сегодня его ждет город Нефтекамск.
В Куяново Ивана поселили к себе незнакомые люди. Бегун отметил доброту и отзывчивость жителей башкирской деревни.
Иван Голиков в разговоре с журналистом Медиакорсети рассказал, что забег проходит в штатном режиме. От первоначального плана он не отходит. Правда, иногда случаются непредвиденные ситуации.
– Вчера я попал под ливень, - рассказал Иван Голиков. - Бежал под дождем полтора часа. Но настроение мне это не испортило, впечатления только положительные. Погода, кстати, потом улучшилась.
Иван не забывает следить за своим здоровьем во время марафона.
– Организм привык к нагрузкам быстро. Пульсометр помогает мне наблюдать за физическим состоянием. Этот аппарат измеряет биение моего сердца во время марафона, – отмечает Иван. – А нагрузка на организм серьезная. Начинаю свой марафон я в 5 утра и без остановки бегу до следующего пункта. На это у меня уходит от 4 до 8 часов. После бега принимаю восстановительные процедуры.
Отметим, что Ивана вдохновили на забег тяжелобольные дети. Именно им бегун передаст полученные от марафона деньги.
– Сейчас нам удалось собрать 7301 рубль. Но я уверен, что это не предел. Впереди еще неделя, – рассказывает Иван. – Есть и те, кто не верят, что я преодолею всю дистанцию. Они смогут внести пожертвования непосредственно после моего финиша.
Расстояние от Уфы до Куяново по трассе - 172 километра, а от Уфы до Ижевска - 343 километра. Получается, Иван Голиков находится на середине пути.