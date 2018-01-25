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Последствия ящура в Башкирии: сколько продлятся ограничения по продаже мяса

25 января 2018, 11:41
Руководитель управления Россельхознадзора республики представил доклад Госсобранию-Курултая.

В разных районах Башкирии запрет на продажу сырого мяса и молока может продлиться еще от двух недель до двух лет. Руководитель управления Россельхознадзора республики Юрий Петров сегодня рассказал о последствиях вируса ящура депутатам Госсобрания-Курултая.

Как пояснил Петров, сегодня республика поделена на три зоны - в зависимости от уровня распространения вируса ящура в прошлом году. Хуже всего ситуация в Туймазинском и Буздякском районах. Здесь, по словам Петрова, передвижение сырой мясной продукции полностью ограничено, и это продлится еще долго - от одного до двух лет.

В трех районах - Шаранском, Белебеевском и Ермекеевском - скот сейчас вакцинируется. Эти территории являются относительно благополучными. Когда закончится вакцинация, Петров не уточнил. Во всех остальных районах продажа сырого мяса и молока будет разрешено с 7 февраля. К этому времени закончится трехмесячный мораторий после вспышки вируса.

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#Новости#Наталья Кузнецова#Общество
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