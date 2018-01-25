Последствия ящура в Башкирии: сколько продлятся ограничения по продаже мяса

Как пояснил Петров, сегодня республика поделена на три зоны - в зависимости от уровня распространения вируса ящура в прошлом году. Хуже всего ситуация в Туймазинском и Буздякском районах. Здесь, по словам Петрова, передвижение сырой мясной продукции полностью ограничено, и это продлится еще долго - от одного до двух лет.