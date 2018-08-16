«Сода»: О чем говорят в профкоме и как живет папа троих детей

Если на предприятии нет профсоюза, то в случае каких-то непонятных ситуаций, возможных нарушений трудового законодательства в отношении работника, ему придется рассчитывать только на себя, на свои силы, на свое, порой, упорство: ведь на предприятии есть своя юридическая служба с подкованными специалистами. А работник должен делать свою работу, которой он учился, которую умеет. И в случае чего ему самому предстоит противостоять всей корпоративной мощи предприятия.