«Сода»: О чем говорят в профкоме и как живет папа троих детей

В связи с ситуацией с возможным массовым сокращением персонала на «Соде» Медиакорсеть решила узнать, что по этому поводу говорят в профсоюзном комитете предприятия.
В профкоме состоит большинство работников – порядка 6600 человек, это около 74% (на площадках АО «БСК» работает порядка 9 тысяч человек - прим).
- Не каждый завод, не каждое предприятие может похвастаться сильной профсоюзной организацией. На многих предприятиях ведь вообще профессиональных союзов нет, – говорит Евгений Кухарев, инструктор-методист АО «БСК».
Если на предприятии нет профсоюза, то в случае каких-то непонятных ситуаций, возможных нарушений трудового законодательства в отношении работника, ему придется рассчитывать только на себя, на свои силы, на свое, порой, упорство: ведь на предприятии есть своя юридическая служба с подкованными специалистами. А работник должен делать свою работу, которой он учился, которую умеет. И в случае чего ему самому предстоит противостоять всей корпоративной мощи предприятия.
Если же фирма социально ответственная, то ее работники объединяются в профессиональные союзы, которые, во-первых, четко следят за полным исполнением трудового законодательства, за тем, чтобы все права и льготы, предусмотренные законом и договорами, исполнялись. А во-вторых, защищают работников в тех случаях, когда речь может идти о таких нарушениях.
К Евгению Кухареву приходят с жалобами часто, по его словам, каждый день. Поводы разные: охрана слишком строгая, еда не понравилась в столовой, освещение где-то «хромает». Бывает, что проблемы, с которыми приходят работники, вовсе не такие серьезные, как кажутся – достаточно поговорить, объяснить.
Но иногда приходится вмешиваться. Буквально вот вчера приходила женщина, говорит, тропинка от остановки до проходной заросла, освещения бы добавить. Траву покосили в тот же день, свет дадут в ближайшее время – там немного сложнее, чем траву срезать, столбы ставить надо, но обещали решить.
- Решается все обычно быстро: на ближайшей оперативке донесли информацию, дали кому надо указание, исполнили – все, без лишних разговоров, как и должно быть, - говорит Евгений Кухарев.
Очередь в отдел кадров
Когда мы были на заводе на открытии новой линии по фасовке, то обратили внимание, что возле кабинета отдела кадров много людей, настоящая живая очередь. Оказалось, что это всё люди, которые хотят работать на заводе, желающих очень много.
Идут не столько потому что работа – это работа сама по себе, зарплата, выплачиваемая, кстати, стабильно два раза в месяц. Идут еще и за защищенностью. Помимо всего прочего, здесь еще и достаточно сильный социальный пакет: сделано все, чтобы работник чувствовал себя сытым, довольным, одетым и обутым и готовым к трудовым подвигам. Это помимо, естественно, стандартных отпускных, больничных и других льгот, предусмотренных законом и коллективным договором.
Дети тоже не обделены вниманием руководства предприятия. Во время каникул они могут отдохнуть в детских лагерях и профилакториях за счет работодателя родителей.
Предприятие полностью обеспечивает работников спецовкой, обновляемой по мере необходимости, средствами индивидуальной защиты, так как производство относится к вредным. Для тех, кто трудится непосредственно на производстве, предусмотрен усиленный обед, включающий в себя все необходимое для поддержания здоровья работников.
Все рассчитано и приготовлено не только с поварской любовью, но и в полном соответствии с рекомендациями специалистов по специальному питанию. Правильное питание – это же вообще тренд современного общества. Вот и здесь стараются шагать в такт с современными требованиями. Старый еще советский мем – пакет молока за вредность – входит в соцпакет любого вредного производства.
- Перед тем, как заступить на смену, работник должен плотно и максимально полноценно пообедать, - комментирует профсоюзный работник. - Чтобы и силы были, и чтобы воздействие на организм вредных факторов было минимизировано.
Спорт
В течение всего года на предприятии проводится масса спортивных мероприятий. Спорт на заводе уважают: есть волейбольная и баскетбольная заводские команды, ребята в пейнтбол и лазертаг играют, велотуризм в последнее время развивается.
Спортом на заводе занимается не только молодежь, но и кто постарше тоже не отстают и даже показывают настоящую богатырскую силу.
- У нас по гиревому спорту чемпиону в категории до 75 килограммов - 54 года, - рассказывает Евгений. - Там молодые тягали гири, он последний вышел, тык-тык, на два раза больше сделал – тактически выиграл, стал чемпионом. И сильнее и хитрее оказался.
Организация работы спортзалов, других спортивных площадок, призы для победителей соревнований – всем этим занимается профком. Проводятся конкурсы профессионального мастерства, выбираются лучшие мастера в своих профессиях.
Призы, кстати, вполне себе нормальные, недешевые, помимо стандартных грамот и дипломов.
- Недавно проходил турнир по рыбной ловле, тут недалеко на платном пруду одном, там хорошие призы были – удочки фидерные (для донной рыбной ловли.), палатки были, - говорит Евгений.
Евгений сам волейболист, об этом можно догадаться сразу, по его росту – 190 см, он выпускник физкультурной академии. И вся семья у него спортивная: супруга преподает физкультуру в школе, познакомились во время учебы.
Старшей Екатерине скоро 18, еще у него двойняшки Андрей и Виктория, им по 14 лет. Старшая дочь по примеру отца волейболом увлечена. Средняя гимнастикой занималась, сын хоккеем занимался, сейчас в футбол бегает.
Дети работников не отстают и тоже участвуют в неформальных заводских мероприятиях, посвященных разным праздникам – 8 марта, дню охраны труда и другим. Некоторые поделки сейчас украшают офис профсоюза.
Семья Евгения многодетная – трое детей, уже взрослые или взрослеющие с возрастающими аппетитами и затратами, но еще не самостоятельные. Поэтому все их настоящее и будущее зависит от родителей и их работы. Ну, наверное, никто не будет спорить, что учительница в школе и инструктор-методист заводского профсоюза зарабатывают не миллионы.
- Пока хватает, - говорит отец семейства. - Екатерина на платном отделении учится в колледже на финансиста, младшие еще в школе, восьмиклассники. Виктория врачом хочет стать, Андрей еще не определился.
«Пока хватает», «пока работаем» – с таким настроением сегодня работают почти все сотрудники «Соды» по известным причинам. Таких семей, как у Евгения, много - многодетных, в которых по трое и больше детей и у которых источник доходов только один – родной завод, который не сегодня-завтра может остановить свою работу.
- Банки грабить пойдем, а что еще делать? Другого выхода нет, – смеется Евгений.
По его словам, конечно, люди обсуждают проблему возможной остановки завода с каждым днем все активнее и активнее. Хотя до конца еще и не осознают всю тяжесть ситуации: ну не может такой большой завод взять и в один момент остановиться, не верят в это люди.
- Люди верят, мы все верим в благополучный исход ситуации, люди верят в будущее, они надеются. Потому что других надежд, к сожалению, в городе нет – говорит Евгений.