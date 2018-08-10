Трудовая династия в Башкирии: 264 года на одном заводе

Сегодня, когда в жизни все меняется достаточно быстро, а молодое поколение меняет работу и профессию каждые несколько лет, рассказывать о трудовых династиях, когда на одном предприятии работают не одно и не два поколения одной семьи, не особо трендово и модно. Однако это явление, когда внуки продолжают трудовые достижения отцов и дедов, всегда будет актуальным, интересным, настоящим для предприятий с сильной историей, которая берет свое начало в середине прошлого века, а то и раньше.