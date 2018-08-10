Трудовая династия в Башкирии: 264 года на одном заводе

Сегодня, когда в жизни все меняется достаточно быстро, а молодое поколение меняет работу и профессию каждые несколько лет, рассказывать о трудовых династиях, когда на одном предприятии работают не одно и не два поколения одной семьи, не особо трендово и модно. Однако это явление, когда внуки продолжают трудовые достижения отцов и дедов, всегда будет актуальным, интересным, настоящим для предприятий с сильной историей, которая берет свое начало в середине прошлого века, а то и раньше.
Одним из таких предприятий в Башкирии является «Сода», завод, который последнее время не сходит с повестки новостных лент. Династий здесь много, а общий рабочий стаж некоторых семей поражает воображение.
Ну, посудите сами: общий трудовой стаж династии Возных – 100 лет, целый век. Мишаковы отдали заводу 184 года. А общий трудовой стаж представителей фамилии Мотовиловых составляет 264 года! И самое главное, прерывать династический стаж никто не собирается: и Возных, и Мишаковы, и Мотовиловы продолжают работать, устанавливая новые семейные рекорды.
Ювелирная работа
Лиана Машутина – представительница одной из славных заводских династий. Хрупкая 31-летняя Лиана уже больше 10 лет трудится на заводе машинистом крана в цехе КД-2 (Карбонизация Дистилляция - 2), выполняя тяжелую и ответственную работу. Даже две – вторая тоже нелегкая и не менее ответственная, о ней позже.
Работа машинистом заключается в монтаже и демонтаже производственных колонн и оборудования с помощью крана. Бывает так называемая «ювелирка» – это когда надо, например, снять или установить какой-нибудь двигатель или насос, тогда управлять краном нужно миллиметр в миллиметр.
А учитывая тот факт, что машинист работает, не видя груз, а только по подсказкам стропальщиков и при этом требуется ювелирная точность, то ответственность и необходимость концентрации повышается в разы. Но девушка умело со всем справляется.
К слову, работа происходит на высоте порядка 50 метров, это ни много ни мало примерно как 12-этажный дом.
Лиана пришла на завод в 2008 году, 21 сентября, и помнит точную дату, словно это случилось вчера. Прерывала свою работу однажды на 2,5 года – уходила в декретный отпуск, родила долгожданного сына Матвея, парню сейчас 4,5 годика. Во время декретного отпуска Лиана без дела не сидела, изучая наизусть телесериалы или до дыр зачитывая женские журналы, – за время декрета девушка получила высшее образование, выучилась на экономиста в стерлитамакском филиале ВЭГУ
Как признается сама Лиана, на завод она пришла по двум причинам: во-первых, здесь есть возможность реального карьерного роста. Грамотные специалисты ценятся на предприятии, поощряются, им создают реальные возможности расти и развиваться.
А во-вторых, здесь престижно. По мнению девушки, престижность заключается, прежде всего, в том, что на «Соде» чтут трудовой кодекс, с работниками заключается коллективный договор, который гарантирует определенный достаточно широкий социальный пакет. А гарантии выходят за рамки действующего трудового законодательства, то есть, в колдоговоре предусмотрено гораздо больше приятных вещей, чем в действующем трудовом кодексе.
- У нас есть разные виды материальной помощи. Например, когда работник завода первый раз выходит замуж или женится, молодоженам выдается помощь в размере восьми тысяч рублей. При рождении ребенка – десять тысяч рублей. А если кто-то заболел и сильно потратился на лекарства и лечение, то предприятие может частично компенсировать эти расходы работника, – рассказывает Лиана.
Кстати, молодоженам помощь выдается только, если они делают это впервые. Если кто-то решил второй раз войти в бурные воды семейной жизни, денег ему (ей) не дадут: мол, беречь надо было то, что было.
Среди других приятных бонусов, которыми охотно и с удовольствием пользуются заводчане – ежегодные путевки работникам и их детям в профилакторий «Ольховка», который находится на балансе предприятия и расположен недалеко от города. В профилактории можно не только отдохнуть от работы, но и укрепить здоровье: здесь предусмотрены различные комплексы профилактических и лечебных мероприятий.
Сама наша героиня пока еще не успела воспользоваться путевкой от предприятия по одной простой причине: пока некогда, много работы.
Несмотря на то, что она является представителем одной из заводских династий, прийти на завод – был ее осознанный выбор, на который никак не повлияло мнение родителей, которые также работали на «Соде».
Папа Лианы Батталов Роберт Ривольевич работал на заводе некоторое время токарем. Потом открыл в себе талант художника, стал заниматься оформительством, в частности, оформление стен заводской столовой – его работа. Папа также рисовал неплохие картины.
Мама девушки Батталова Гузаль Абдрахимовна до сих пор трудится на заводе, уже больше 33 лет с 1985 года. Работает аппаратчиком дозирования, работа, по словам дочери, у нее тяжелая. Скоро мама выходит на пенсию.
Лиана показывает нам старые семейные фотографии, трепетно рассказывая о них.
Вот на этой фотографии маленькая Лиана с любящими родителями, она только родилась – ей всего 2 недели.
Лиана с мамой. Кажется, фотосалон «Березка» был тогда в каждом городе.
Родители на первомайской демонстрации в 1986 году. Тогда на первомай люди выходили как на настоящий большой всенародный праздник.
Это 9 мая 1986 года.
А это 7 ноября, годовщина Октябрьской революции. На улице уже далеко не май месяц, но люди выходили на праздничные гуляния.
А это какое-то спортивное мероприятие на некогда известном стерлитамакском стадионе «Содовик».
Здесь Роберт Ривольевич выступает на комсомольском собрании или, скорее всего, по словам Лианы, это был какой-то заводской праздник, по-современному, корпоратив.
Когда члены одной семьи работают на заводе, вполне логично предположить, что за забором завода работа не заканчивается, плавно перетекая в кухонные посиделки за обсуждением заводских дел. Однако здесь Лиана установила четкие для себя и своей семьи правила: работа на заводе, а дома только семья. И даже когда раньше жила вместе с мамой, которой хотелось поболтать с дочкой о работе, Лиана говорила четкое «нет».
- Когда на работе очень много общаешься с людьми на производственные темы, дома хочется от этого отвлечься, остыть. Я считаю, что человек с работы должен возвращаться в семью, а не снова на работу. И в семье посвящать себя только ей. Этого правила я всегда придерживаюсь. Я очень люблю свою семью, сына, мужа, поэтому работа остается на заводе, а дома я любящая мать и жена, – говорит Лиана.
С супругом Алексеем Лиана познакомилась на заводе – он пришел к ней стажироваться. Он работает слесарем, а в профессию вводила его Лиана.
- Он долго меня добивался, месяца три, наверное, еще когда стажировка была. Не было каких-то банальных конфет и цветов, просто добивался моего расположения, звал на свидания. И вот, добился – два года встречались, а в 2011 году расписались, – улыбается Лиана.
По ее признанию, поначалу она на будущего супруга не обратила никакого внимания. Даже когда коллеги-женщины подначивали, мол, приглядись, молодой, свободный, хороший мальчик, Лиана не видела в нем ничего такого, что предвещало бы ей в стажере будущего мужа. Но, к счастью обоих, получилось все ровно наоборот.
Кстати, муж Алексей – тоже представитель одной из заводских династий. Его отец всю жизнь проработал здесь электромонтером. А мама также работала в цехе КД-2.
- Более того, оказалось, что мои родители и родители супруга были знакомы друг с другом, – говорит Лиана.
Насчет будущего профессионального выбора сына Матвея, наверное, пока говорить еще рано, парню всего 4,5 годика. Пока он по-детски примеряет на себя разные профессии – и тракториста, и слесаря. Мама мечтает, чтобы его будущее было связано с медициной, хочет, чтобы сын вырос и стал хорошим врачом:
- Когда сын вырастет, он сделает свой выбор, а мы с мужем сделаем все, чтобы обеспечить его будущее.
В свободное от работы время Лиана любит кулинарничать, это ее хобби - экспериментировать на кухне с фантазией.
- Я вот оладьи из кабачков когда делаю, вроде бы, обычные, по всем известным рецептам. Но друзья все говорят, что они у меня какие-то необычные. И всегда с удовольствием их уплетают.
Хотя муж Алексей при этом любит еду попроще – картошку, макароны, котлеты. Сын Матвей – маленький специалист по борщам.
Отдыхать семья предпочитает на природе: в машину - и на дачу. Муж на пруд рыбачить, а Лиана на кухню.
- Он ловит, а я готовлю. Сама не рыбак – не люблю это, потому что долго. Вот жарить карасей – это пожалуйста, это мое, люблю это, быстро потому что, – смеется Лиана.
Профсоюз
Мы уже выше упомянули о второй важной работе Лианы на заводе. В течение последних восьми лет она занимается профсоюзной деятельностью. Обычная, вроде бы, стандартная профсоюзная работа: колдоговор, материальная помощь, льготы, охрана труда. Вот сейчас, например, Лиана контролирует обустройство бытовых помещений – комнаты приема пищи, душевых. Но бывает, приходится отстаивать права рабочих, например, во взаимоотношениях с начальником цеха.
- У нас новый начальник цеха, парень молодой, горячий, но общий язык всегда находим.
Бывает, с жалобами приходят, просят посоветовать что-то дельное по соблюдению трудового законодательства. А бывает, что просят совет по какой-нибудь житейской ситуации, с работой не связанной. Приходится разбираться и помогать – вполне себе квалифицированная юридическая помощь выходит. Кстати, Лиана чуть было не стала дипломированным юристом: во время декретного отпуска перед ней стоял выбор, куда идти учиться – на юриста или на экономиста.
Понятно, что последнее время людей больше всего волнует судьба завода, судьба их работы, их семей.
- Недавно была на больничном, а как вышла, так на меня буквально накинулись с расспросами: будет сокращение или нет. Боятся люди этого. Я лично считаю, и большинство меня поддерживают, что прежде чем ставить какие-то непонятные памятники, нужно сначала подумать о людях – что будут эти четыре тысячи человек делать? Четыре тысячи, я говорю только о площадке «Сода» (помимо «Каустика», всего порядка 9 тысяч человек - прим).
По словам Лианы в городе нет работы и податься людям в случае чего будет просто некуда.
- На базар идти пряниками торговать, конфетами? Да и торговли не будет: не будет «Соды» – не будет ни «Фабри», ни «Арбата» (торговые центры в Стерлитамаке - прим.), не будет никаких развлечений. Не будет больше ни Дня города, ни 9 мая. Ничего не будет больше в городе. Города не будет.
Но несмотря на некоторые пессимистические ожидания, люди продолжают верить, надеяться, что массового сокращения в «Соде» не будет. И на завод продолжают приходить новые люди, которые хотят здесь работать.