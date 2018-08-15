В Уфе вынесли приговор стрелявшим в пенсионера на кладбище автослесарям

В октябре 2017 года две слесарей получили информацию о том, что один из нефтяников-пенсионеров хранил в своем доме 30 миллионов рублей. На несчастного напали в Черниковке недалеко от его места жительства. Мужчины выстрелили в голову пожилого человека резиновыми пулями и вывезли на «Северное кладбище» в багажнике, где продолжили требовать деньги.