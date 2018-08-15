mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе вынесли приговор стрелявшим в пенсионера на кладбище автослесарям

15 августа 2018, 12:33
Напомним, уроженец Гафурийского района, по предварительному сговору, вместе с приятелем решил отобрать 30 млн рублей у уфимца, который по неосторожности проговорился о наличии у него такой крупной суммы денег.

29-летний и 31-летний автослесари, один из которых ранее был судим за тяжкие преступления, приговорены к лишению свободы за преступление, совершенное по статьям «Разбой, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, из корыстных побуждений", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В октябре 2017 года две слесарей получили информацию о том, что один из нефтяников-пенсионеров хранил в своем доме 30 миллионов рублей. На несчастного напали в Черниковке недалеко от его места жительства. Мужчины выстрелили в голову пожилого человека резиновыми пулями и вывезли на «Северное кладбище» в багажнике, где продолжили требовать деньги.

Когда подсудимые выяснили, что у пенсионера нет денег, приковали его наручниками к ограде могилы и скрылись с места происшествия. Через некоторое время 62-летний мужчина с пулевым ранением головы был доставлен в больницу.

Подсудимые вину в совершении преступлений не признали. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 12 до 13 лет в исправительной колонии строгого и особого режимов.

Материалы по теме
В Уфе пенсионера вывезли на кладбище, сожгли его авто и выстрелили в головуСтал известен мотив нападения на пенсионера на уфимском кладбищеВ Уфе пойдет под суд мужчина, стрелявший в пенсионера на кладбище
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48