В Уфе вынесли приговор стрелявшим в пенсионера на кладбище автослесарям

29-летний и 31-летний автослесари, один из которых ранее был судим за тяжкие преступления, приговорены к лишению свободы за преступление, совершенное по статьям «Разбой, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, из корыстных побуждений", сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В октябре 2017 года две слесарей получили информацию о том, что один из нефтяников-пенсионеров хранил в своем доме 30 миллионов рублей. На несчастного напали в Черниковке недалеко от его места жительства. Мужчины выстрелили в голову пожилого человека резиновыми пулями и вывезли на «Северное кладбище» в багажнике, где продолжили требовать деньги.
Когда подсудимые выяснили, что у пенсионера нет денег, приковали его наручниками к ограде могилы и скрылись с места происшествия. Через некоторое время 62-летний мужчина с пулевым ранением головы был доставлен в больницу.
Подсудимые вину в совершении преступлений не признали. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 12 до 13 лет в исправительной колонии строгого и особого режимов.