В Уфе пенсионера вывезли на кладбище, сожгли его авто и выстрелили в голову

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на пенсионера сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. По информации нашего источника неизвестные в масках, положили пенсионера в багажник и вывезли на кладбище в Тимашево. Там жертву приковали наручниками к ограде одной из могил, и выстрелили в голову. Там же преступники сожгли автомобиль мужчины.
Пуля попала мужчине в голову, в тяжёлом состоянии он доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к нападению.