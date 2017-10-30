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В Уфе пенсионера вывезли на кладбище, сожгли его авто и выстрелили в голову

30 октября 2017, 18:12
Ведется поиск подозреваемых.

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на пенсионера сообщили в пресс-службе МВД Башкирии. По информации нашего источника неизвестные в масках, положили пенсионера в багажник и вывезли на кладбище в Тимашево. Там жертву приковали наручниками к ограде одной из могил, и выстрелили в голову. Там же преступники сожгли автомобиль мужчины.

Пуля попала мужчине в голову, в тяжёлом состоянии он доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к нападению.

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