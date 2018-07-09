В Башкирии рассказали о местах проживания ВИЧ-инфицированных

Специалисты по профилактике СПИДа и инфекционным болезням рассказали, в каких районах республики проживают больше всего ВИЧ-инфицированных. Выяснилось, что в Уфимском и Калининском районе Уфы – по три человека. По два человека зарегистрированы в Салаватском и Октябрьском районе Уфы.
По одному больному ВИЧ можно встретить в Демском, Кировском, Ленинском, Орджоникидзевском и Советском районах Уфы, в Нефтекамске, Салавате, Аскинском, Иглинском, Кармаскалинском, Кигинском, Мечетлинском, Нуримановском и Чишминском районах Башкирии.